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總統光環加持 老布希「忠誠五號」快艇 43.5萬落槌

編譯彭尚興／綜合報導
即使年近九旬，布希總統仍然親自駕駛快艇，搭載家人與隨扈出海逐浪。船尾穿著藍色外套者即為長媳蘿拉·布希。(George & Barbara Bush Foundation)
即使年近九旬，布希總統仍然親自駕駛快艇，搭載家人與隨扈出海逐浪。船尾穿著藍色外套者即為長媳蘿拉·布希。(George & Barbara Bush Foundation)

二次大戰期間曾任海軍魚雷轟炸機飛行員的已故第41任美國總統布希(George H.W. Bush)，即使到了晚年，似乎仍無法忘情馬力和速度，甚至在將近90歲高齡時，還購置了一艘具有1000匹強大馬力、最高時速可達75哩的快艇；這艘總統快艇上個月在一場拍賣中，以43萬5000元落槌。

根據二手快艇拍賣網站siyacht.com資料，一艘同型2011年式38CC型快艇最近在佛州以22萬5000元轉手。「忠誠五號」在總統光環的加持下，以近兩倍的價格售出。

這艘2011年出廠的Fountain牌38CC型快艇，全長38呎，外型修長，甲板和船身內部以白色為主，兩側船舷則漆成黑色，並且飾有美國總統專用徽章，以及船名「忠誠五號」(Fidelity V)。除了艇身中央的駕駛室以外，並無多餘結構物或奢華設施，造型低調，卻是十足水上猛獸。船尾三具Mercury舷外馬達，總馬力超過1000匹；三機全開，可以輕鬆飆出每小時75哩的高速，足以讓許多豪華遊艇「望洋興嘆」。

老布希總統購入這艘快艇後，將其停泊在緬因州的肯尼邦克港(Kennebunkport)，不時親自駕船出港垂釣，或在大西洋海面上高速逐浪；布希家族在當地擁有一座夏日別墅；即使老布希在2018年辭世之後，「忠誠五號」依然定期保養，狀況良好。

負責保管老布希總統文物的「喬治與芭芭拉布希基金會」(George & Barbara Bush Foundation)最近決定公開拍賣「忠誠五號」，所得將用於協助德州農工大學(Texas A&M University)擴充該校布希政府學院及布希總統博物館。

基金會發言人表示，這場名為「2024總統禮敬拍賣會」(2024 Presidential Salute auction)上月15日在德州休士頓舉行。一位匿名買家出價43萬5000元買下這艘快艇，目前尚不清楚買家將如何處置「忠誠五號」。

這場拍賣總共募得超過100萬元。

老布希總統的「忠誠五號」快艇，長38呎，1000匹馬力，最高時速75哩，上個月以...
老布希總統的「忠誠五號」快艇，長38呎，1000匹馬力，最高時速75哩，上個月以43萬5000元賣出。(美聯社)

快艇 拍賣 德州

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