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這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

本報記者張聲肇／即時報導
肝臟專家說，喝酒過多不是造成肝臟疾病的唯一原因，體重不過重也很重要。本報資料照片
肝臟專家說，喝酒過多不是造成肝臟疾病的唯一原因，體重不過重也很重要。本報資料照片

肝臟專家說，喝酒過多不是造成肝臟疾病的唯一原因，體重不過重也很重要。俄亥俄健康中心腫瘤專家賓德（Arvinder S. Bhinder）表示，有一個習慣對肝臟健康特別重要，他希望更多人知道，那就是維持健康的體重指數（body mass index，BMI）。

體重除以身高的平方（KG/M2）就是體重指數。治療肝癌17年經驗的賓德說，體重指數高的人，患脂肪肝的機率較高，肝病的機率也較高，「我建議大家BMI保持在25以下。」

此外，他說，健康的生活習慣包括飲食與運動習慣，也很重要。飲食方面，最好避免高脂肪和高度加工食品；飽和脂肪可能損害肝臟；多吃非飽和脂肪如堅果、酪梨、橄欖油，則有益肝臟健康。

喝酒不過量雖是老生常談，賓德認為還是要當做保肝要務，因為完全不喝酒的人，肝病的概率很低。

他說，要降低肝脂肪，沒有藥物辦得到，因此最好維持體重不要過重。肝臟一旦受損，是否可逆？那要看受損程度，「如果是早期，還可靠健康的生活習慣和調節飲食逆轉，一旦到了肝硬化，就無法逆轉，但可能讓它不再惡化。」

賓德說，如果診斷出罹患肝硬化或C型肝炎，治療方法包括每半年到一年篩檢是否轉為肝癌，「肝癌通常由肝病惡化而來，因此我們盡力做到預防肝癌。」

當然，最好辦法是根本就不要走到「可能轉為肝癌」的危險地步。而維持健康的體重指數，不但有助全身健康，更能保護肝臟的健康。

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