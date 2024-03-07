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只換浴簾…通膨致屋主放棄大手筆裝修

編譯俞仲慈／即時報導
另一家大型居家修繕業者家得寶(Home Depot)第四季銷售額同樣下滑3.5%。美聯社
另一家大型居家修繕業者家得寶(Home Depot)第四季銷售額同樣下滑3.5%。美聯社

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，萬物齊漲、生活開銷暴增，消費者居家修繕計畫能省則省，例如整修浴室只買一張新浴簾換上就算了事。

國內大型居家修繕零售業勞氏(Lowe's)最近公布第四季度財報，銷售額與去年同期相比，下滑6.2%，業者歸咎於「通膨居高不下、房產市場提買氣停滯」導致。

勞氏執行長艾利森(Marvin Ellison)向投資人表示：「有意裝修住家的消費者傾向於小規模、有絕對必要的高價值修繕計畫。」顯示經過疫情的修繕高峰期後，消費者對於整修住家的支出已經明顯縮手。

根據勞氏統計，消費者減少購買廚房和浴室用品的採購，甚至對於購買大型家電的意願也更加謹慎。

另一家大型居家修繕業者家得寶(Home Depot)第四季銷售額同樣下滑3.5%，市場數據公司Circana居家零售顧問德羅霍夫斯基(Joe Derochowski)表示：「消費者基於個人財務考量，延宕大手筆的修繕計畫，但還是希望能夠以最少的成本整修住家。」

根據Circana統計資料，從2020年到2023年，廚房和浴室的零組件銷售額僅減少1%，但全套廚浴設備的銷售額卻大幅下滑25%，顯示通膨居高不下，修繕預算增加，導致消費者無法砸錢整修才是主因。

由於預算有限，許多屋主暫緩大手筆整修計畫，但絕非放棄，家得寶財務長麥克菲爾(Richard McPhail)最近表示：「銷售低迷程度比2023年來得輕，而且市場正逐漸恢復正常。」

羅霍夫斯基也預估2024年稍後，消費者會重新考慮大手筆整修計畫，他說：「隨著經濟改善，被抑制的需求將在明年激發更多居家修繕銷售機會。」

佛吉(Emmanuel Forge)在社群平台TikTok和Instagram建立居家修繕平台，提供網友相關建議，他表示許多屋主低估修繕費用，試算成本後立即放棄：「他們沒料到裝修一間浴室得花2、3萬元，還以為化5000元和數天時間就可打發。」

國內大型居家修繕零售業勞氏(Lowe's)最近公布第四季度財報，銷售額與去年同期...
國內大型居家修繕零售業勞氏(Lowe's)最近公布第四季度財報，銷售額與去年同期相比，下滑6.2%，業者歸咎於「通膨居高不下、房產市場提買氣停滯」導致。路透

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