藍色不憂鬱 暗色系粉刷更能營造居家舒適氛圍
華盛頓郵報（Washington Post）報導，暗色系在居家裝潢上素來給人陰沈、抑鬱的壞印象，但事實上，它們能讓人回家後擁有好的心情。
專家指出，暗色系更容易營造出舒適、時尚的情感共鳴氛圍，甚至帶點戲劇性，讓空間變得更有趣；使用這些顏色的房間既不顯沈悶，也不致過度刺激，能給人一種被籠罩與擁抱的感覺。
設計師諾澤娃（Noz Nozawa）表示，色彩不只是營造視覺效果，它們也能述說故事，讓人深刻回味、充滿情感，且往往能勾起懷舊情緒。
諾澤娃認為人們忽視了深色系的靈活運用效果，她指出，暗色系與不同的木材、金屬和明亮色系都能搭配得很好。她說，她喜歡用暗色系作為基調，它們對空間有穩定的效果，其他材質與元素可以環繞著暗色系做協調搭配。
諾澤娃建議，可嘗試在不同的木材與金屬旁配上較有氣氛的色系。她說，顏色的互補效果會讓人感到溫暖舒適，而不是陰鬱或沈重。在為BlueStar家電系列挑選2023年度色彩時，諾澤娃選了深沈、飽滿的酒紅色，這種顏色與不同的牆面都可搭配得恰到好處，讓人聯想到與朋友小酌的愜意夜晚。
俄勒岡州波特蘭家具賣場Daniel House Club的斯帕丁（Peter Spalding）說，在西北地區，每天約有三分之二時間是灰濛濛的；他不喜歡冷色調的灰，尤其是在當地幽暗的光線下。
斯帕丁說，但溫暖的法國灰（French gray）則完全是另一回事；它帶點奶油與綠色底調，營造出一種讓人不想離開的窩居之感。他說，這種顏色如變色龍般，會隨光線的移轉而有輕微的改變；除了鴿灰色，斯帕爾丁也喜歡暗褐與深綠色系。
上一則
FB留言