我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／海理退選 麥康諾挺川普、中共黨中央一意孤行

海理退選之後 支持者投給誰？

藍色不憂鬱 暗色系粉刷更能營造居家舒適氛圍

編譯周靜芝 / 即時報導
使用暗色系顏色的房間既不顯沈悶，也不致過度刺激，能給人一種被籠罩與擁抱的感覺。美聯社
使用暗色系顏色的房間既不顯沈悶，也不致過度刺激，能給人一種被籠罩與擁抱的感覺。美聯社

華盛頓郵報（Washington Post）報導，暗色系在居家裝潢上素來給人陰沈、抑鬱的壞印象，但事實上，它們能讓人回家後擁有好的心情。

專家指出，暗色系更容易營造出舒適、時尚的情感共鳴氛圍，甚至帶點戲劇性，讓空間變得更有趣；使用這些顏色的房間既不顯沈悶，也不致過度刺激，能給人一種被籠罩與擁抱的感覺。

設計師諾澤娃（Noz Nozawa）表示，色彩不只是營造視覺效果，它們也能述說故事，讓人深刻回味、充滿情感，且往往能勾起懷舊情緒。

諾澤娃認為人們忽視了深色系的靈活運用效果，她指出，暗色系與不同的木材、金屬和明亮色系都能搭配得很好。她說，她喜歡用暗色系作為基調，它們對空間有穩定的效果，其他材質與元素可以環繞著暗色系做協調搭配。

諾澤娃建議，可嘗試在不同的木材與金屬旁配上較有氣氛的色系。她說，顏色的互補效果會讓人感到溫暖舒適，而不是陰鬱或沈重。在為BlueStar家電系列挑選2023年度色彩時，諾澤娃選了深沈、飽滿的酒紅色，這種顏色與不同的牆面都可搭配得恰到好處，讓人聯想到與朋友小酌的愜意夜晚。

俄勒岡州波特蘭家具賣場Daniel House Club的斯帕丁（Peter Spalding）說，在西北地區，每天約有三分之二時間是灰濛濛的；他不喜歡冷色調的灰，尤其是在當地幽暗的光線下。

斯帕丁說，但溫暖的法國灰（French gray）則完全是另一回事；它帶點奶油與綠色底調，營造出一種讓人不想離開的窩居之感。他說，這種顏色如變色龍般，會隨光線的移轉而有輕微的改變；除了鴿灰色，斯帕爾丁也喜歡暗褐與深綠色系。

暗色系更容易營造出舒適、時尚的情感共鳴氛圍，甚至帶點戲劇性，讓空間變得更有趣。美...
暗色系更容易營造出舒適、時尚的情感共鳴氛圍，甚至帶點戲劇性，讓空間變得更有趣。美聯社

華盛頓郵報 俄勒岡州

上一則

保存黑人現代主義 8件20世紀非裔建築設計師作品獲經費補助

延伸閱讀

中國電商投機搶市 議員喊取締

中國電商投機搶市 議員喊取締
有錢也不能幫遊民…這州獨創2%退稅法 中段收入者退千元

有錢也不能幫遊民…這州獨創2%退稅法 中段收入者退千元
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
俄勒岡州男子患黑死病 疑被寵物貓傳染

俄勒岡州男子患黑死病 疑被寵物貓傳染

熱門新聞

好市多（Costco）的會員，除了可以較低價格購買到優質商品外，還有許多好處。美聯社

好市多會員別忘了 可享5種免費福利

2024-03-04 11:24
示意圖。Photo by Amanda Jones on Unsplash

這種維他命吃太多 恐引發心臟病

2024-02-29 09:52
Image by Udo Voigt from Pixabay

防年老肌肉流失 這是最佳維他命

2024-03-04 09:52
加州的真實身份證(Real ID)。（DMV圖片）

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

2024-02-28 09:48
示意圖。Image by Darko Stojanovic from Pixabay

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

2024-03-01 13:25
炸薯條。示意圖。Image by Matthias Böckel from Pixabay

在家炸出香脆麥當勞薯條 前麥當勞廚師教你

2024-03-01 10:25

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持
德國男子「偷偷接種」217次新冠疫苗 醫學團隊檢查後這樣說

德國男子「偷偷接種」217次新冠疫苗 醫學團隊檢查後這樣說