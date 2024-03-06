藍色不憂鬱 暗色系粉刷更能營造居家舒適氛圍

使用暗色系顏色的房間既不顯沈悶，也不致過度刺激，能給人一種被籠罩與擁抱的感覺。美聯社

華盛頓郵報 （Washington Post）報導，暗色系在居家裝潢上素來給人陰沈、抑鬱的壞印象，但事實上，它們能讓人回家後擁有好的心情。

專家指出，暗色系更容易營造出舒適、時尚的情感共鳴氛圍，甚至帶點戲劇性，讓空間變得更有趣；使用這些顏色的房間既不顯沈悶，也不致過度刺激，能給人一種被籠罩與擁抱的感覺。

設計師諾澤娃（Noz Nozawa）表示，色彩不只是營造視覺效果，它們也能述說故事，讓人深刻回味、充滿情感，且往往能勾起懷舊情緒。

諾澤娃認為人們忽視了深色系的靈活運用效果，她指出，暗色系與不同的木材、金屬和明亮色系都能搭配得很好。她說，她喜歡用暗色系作為基調，它們對空間有穩定的效果，其他材質與元素可以環繞著暗色系做協調搭配。

諾澤娃建議，可嘗試在不同的木材與金屬旁配上較有氣氛的色系。她說，顏色的互補效果會讓人感到溫暖舒適，而不是陰鬱或沈重。在為BlueStar家電系列挑選2023年度色彩時，諾澤娃選了深沈、飽滿的酒紅色，這種顏色與不同的牆面都可搭配得恰到好處，讓人聯想到與朋友小酌的愜意夜晚。

俄勒岡州 波特蘭家具賣場Daniel House Club的斯帕丁（Peter Spalding）說，在西北地區，每天約有三分之二時間是灰濛濛的；他不喜歡冷色調的灰，尤其是在當地幽暗的光線下。