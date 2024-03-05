避開人潮 到銀行別選這兩天

雖然在銀行有時無法避免人多，但還是有方法可以改善；其中最好的就是規畫前往的時間，挑選最佳時段、避開擁擠的人潮。示意圖。路透

不習慣銀行的網路服務、仍喜歡親自上門辦理各項業務的消費者，可能對大排長龍及櫃檯服務人力緊俏的情況不陌生；經常利用周間午休時去銀行的人，或許也習慣了在緊湊時間內須辦完事的壓力。

理財網站Go Banking Rates指出，雖然在銀行有時無法避免人多，但還是有方法可以改善；其中最好的就是規畫前往的時間，挑選最佳時段、避開擁擠的人潮。

習慣選在一周的開始或結束時去銀行的人，可能需要重新考慮，因為這兩個時間的情況往往最糟糕。理財專家雅各布斯（Nathan Jacobs）表示，周一與周五通常是銀行最繁忙的日子，選在這兩天上門，得花更多時間排隊，預約時間也較沒有彈性。

前往銀行的路程遠近以及空閒時間長短，也會讓人感到時間緊迫，帶來不必要的壓力，甚至影響其他行程或待辦工作。

避開周一的另一個原因是，許多的客戶傾向於在這一天去處理周末出現的問題；至於周五，則是些稍早沒有去銀行的人，會選在最後一刻上門，造成服務塞車。

如果周一與周五是最糟的日子，那麼一周的中間就是最佳時刻。雅各布斯說，如果須上銀行辦事，最好選擇一周的中間，周三與周四通常不像周一、周五那般擁擠，周二也是如此；這些日子，銀行的客戶較少，排隊等候時間較短，如果須與理財專員討論財務規畫，也有更充足的時間。

多數人都不會想在周六一早去銀行，如果在周間實在抽不出時間，便可選在周六銀行開門後立即前往，不但人少，也較無時間壓力。周日也是同樣道理，多數人在這天都忙於辦其他事、上教堂或探訪親友，如果所在的分行有營業，可享受到較優待遇，不過時間或服務可能會受限。