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三少一多飲食原則 助降低大腸癌風險

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by StockSnap from Pixabay
示意圖。Image by StockSnap from Pixabay

50歲以下確診大腸癌的人數，自1990年代以來就每年都在穩定增加，但專家始終不清楚導致大腸癌人數成長的原因。

美國防癌協會(American Cancer Society)科技總監達胡特(Bill Dahut)告訴「商業內幕」(Business Insider)，雖然某些遺傳條件會讓人較易罹患大腸癌，但每年病例的增加，比較可能是由像是不良飲食、肥胖、大量飲酒、吸煙和罹患發炎性腸道疾病等外部因素所造成；達胡特分享了以下三少一多飲食原則，可降低大腸癌風險。

少吃紅肉

國際癌症研究中心(International Agency for Research on Cancer)將紅肉歸類為對人類「可能致癌」的肉類，且有新證據表明也可能與乳癌和攝護腺癌的風險增加有關。

美國防癌協會因此建議民眾限制紅肉的食用，多吃其他像是魚類、家禽和豆類等蛋白質，因為紅肉並沒有所謂的安全攝取量。

少吃糖

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)胃腸道腫瘤學家卡馬斯(Suneel Kamath)去年告訴「今日醫學新聞」(Medical News Today)，糖分雖不像外界相信的會助長癌細胞生長，但少吃糖的確有助預防癌症的發生，主要是因為肥胖是大腸癌的已知風險，而糖則是導致肥胖的因素之一。

「商業內幕」之前也曾報導過其他減糖飲食方法，並建議可從戒除含糖飲料做起。2022年一項研究就發現，飲用含糖飲料與大腸癌高罹患率之間是有關聯的。

多吃纖維

多吃纖維好處多，有益腸道健康、心臟健康、調節血糖波動和減少便秘，同時還可降低大腸癌風險。2018年一項針對研究的複審發現，膳食纖維有助改善腸道蠕動和減少消化過程中產生的致癌物質量，在預防大腸癌方面，佔有重要地位。

少喝酒

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，飲酒會增加包括口腔和咽喉、結腸和直腸、肝癌和乳癌等多種癌症風險。

國家癌症研究所(National Cancer Institute)數據顯示，即使是適量飲酒，也會增加大腸癌風險；這是因為身體會將酒精分解成會損害細胞DNA的乙醛(acetaldehyde)，導致細胞生長失控，進而形成癌症腫瘤。

癌症 腫瘤 致癌

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