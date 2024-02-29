這種維他命吃太多 恐引發心臟病

示意圖。Photo by Amanda Jones on Unsplash

最新研究發現，服用過量的菸鹼酸（niacin，又稱維他命B3）可能引起身體發炎、損害血管，增加罹患心臟病 的風險。

健康生活網站Prevention報導，2月19日發表在「自然醫學」（Nature Medicine）期刊的一份報告顯示，攝取過多維他命B3可能帶來未知的風險，這種維他命存在於肉類、魚類、堅果、強化穀物（fortified cereals，如早餐麥片等）及麵包等食物，每日建議攝取量為男性16毫克、非懷孕女性14毫克。

該研究作者、預防心臟病學家海茲恩（Stanley Hazen）表示，約每4個美國人中就有1人攝取過量的維他命B3。雖然研究人員尚不知維他命B3會對健康帶來危害的劑量是多少，但可透過未來的研究確認。

海茲恩說，普通人應避免服用補充維他命B3的健康食品，因為醫學研究認為，服用過多的維他命B3可能導致罹患心血管疾病 的風險增加。

1940年代以來，科學家發現維他命B3攝取不足會導致名為糙皮病（pellagra）的潛在致命疾病後，麵粉、穀物和穀類食品中都添加了這類營養素，因此國人可從飲食中攝取足夠的維他命B3。

為找出心血管疾病的未知風險因素，海茲恩與研究團隊分析了1162名接受心臟病檢查者的空腹血液樣本，結果在一些樣本中，發現了一種只有在維他命B3過量時才會產生的物質。

這一發現確認了另外兩項分別在歐洲、美國進行的研究，其中包括3163名心臟病確診或疑似患有心臟病成年人的數據。研究結果指出，從維他命B3的分解產物4PY，可預知參與測試者未來心臟病發作、中風 與死亡的風險；在給實驗鼠注射4PY後，血管發炎的反應也會增加。

任職紐約市西奈山醫療系統（Mount Sinai Health System）的羅森遜（Robert Rosenson）表示，這些研究結果十分重要，可能有助新藥的研發，以減少血管發炎、降低罹患重大心血管疾病的可能。

羅森遜也希望食品業能重視此一研究結果，停止在麵包等產品中添加過多的維他命B3。他說，好東西吃多了也會變成壞東西。