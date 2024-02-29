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女星艾米舒默遭嘲臉腫 發現罹庫欣氏症候群 特徵月亮臉、水牛肩

編譯陳韻涵／綜合報導
喜劇演員艾米舒默遭網民質疑她的臉愈來愈腫，接受檢查發現罹患「庫欣氏症候群」。(美聯社)
喜劇演員艾米舒默遭網民質疑她的臉愈來愈腫，接受檢查發現罹患「庫欣氏症候群」。(美聯社)

好萊塢喜劇演員艾米舒默(Amy Schumer)近期宣傳「生活與貝絲」(Life & Beth)電視劇時，遭社群媒體使用者質疑她的臉愈來愈腫，遂決定接受檢查並公開她被診斷出罹患「庫欣氏症候群」(Cushing syndrome)。

妙佑醫療國際(Mayo Clinic)表示，艾米舒默體內的皮質醇長期過高導致庫欣氏症候群，其症狀包括滿月臉、肩背脂肪增加(俗稱水牛肩)、皮膚出現紫色條紋，且可能導致高血壓、骨質疏鬆和第二型糖尿病。

艾米舒默23日在潔西卡‧耶林(Jessica Yellin)的節目「新聞非噪音」(News Not Noise)中表示，「我在(串流平台)Hulu做節目，也做磁振造影(MRI)檢查約四小時，靜脈血管因為抽血而栓塞，我可能無法看著兒子長大。當我發現確診庫欣氏症候群且還算健康，這是可想見的好消息。」

艾米舒默過去曾公開她有子宮內膜異位症，並稱輿論對她相貌的批評讓她發現自己「不對勁」。 

艾米舒默15日透過Instagram告訴粉絲，「我的世界出現醫療和賀爾蒙問題，但我沒事」。 

艾米舒默告訴耶林說：「過去幾周對我和我的家人而言很瘋狂，除了擔心我的健康，我也必須在鏡頭前工作，但感謝上帝，因為這就是我理解出問題的方式。」

妙佑診所指出，庫欣氏症候群的治療重點在於透過手術、放射治療和藥物治療，降低體內皮質醇含量。

艾米舒默表示，她希望透過公開自己的診斷結果「提倡女性健康」，「我非常希望女性能夠愛自己，且在一個通常不相信她們的體制中，為自己的健康而堅持奮鬥」。

喜劇演員艾米舒默遭網民質疑她的臉愈來愈腫，接受檢查發現罹患「庫欣氏症候群」。(美...
喜劇演員艾米舒默遭網民質疑她的臉愈來愈腫，接受檢查發現罹患「庫欣氏症候群」。(美聯社)

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