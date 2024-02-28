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避免放學亂吃零食 她乾脆讓孩子下午3點吃晚餐

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by zhenechkk from Pixabay
示意圖。Image by zhenechkk from Pixabay

美國廣播公司（ABC）新聞報導，對許多家庭來說，晚餐通常是下午5點或稍晚，但對一名有四個孩子的母親來說，最好的晚餐時間可能是下午3點左右。

38歲的康納（Aimee Connor）在接受訪問時表示，她們家的晚餐時間早已提前一段時間，但後來越來越早。

康納是名護士，與家人住在澳洲新南威爾斯州（New South Wales），她說，當她發現孩子們下午從學校與幼稚園回到家時，往往已經餓扁了，她會拿出零食（通常是不健康的零食）讓他們捱到晚餐時間。

康納說，她讓孩子亂吃垃圾食物，是因為自己要忙著做飯；如果晚餐在3點就準備好，一切問題就不存在，她與孩子的心情都會比較好，這樣做大家都開心。康納在抖音TikTok）影片中分享說，用餐時間的改變，不僅對孩子有好處，也讓她擺脫餵孩子不健康食物而產生的內疚與自責。

康納表示，晚餐時間的改變是個「自然的過程」。她說，下午在家帶兩個1歲與3歲幼兒時，她會盡量做些準備工作，到了3點，便可以快速烹煮或加熱某些食物，一起餵飽四個孩子。

晚餐後，孩子們可能會吃些甜點，例如水果、優格或冰淇淋，她與丈夫則在下午4點前坐下來吃飯。康納說，提早用晚餐，讓全家人晚上有更多時間可以利用。

康納在抖音發布的「提早吃晚餐」貼文，引發數萬人點讚與許多網友留言。康納表示，她鼓勵其他父母與家庭嘗試找出最適合自己孩子的做法。

抖音 澳洲 TikTok

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