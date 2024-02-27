AT&T補償斷訊損失 供5元抵扣額

AT&T22日因人為因素導致部分地區電訊服務中斷，該公司宣布將補償受影響地區客戶5元月費 。(歐新社)

電信業巨擘AT&T 執行長宣布，該公司將向22日受到大範圍斷訊影響的客戶提供五元的抵扣額，本次斷訊是AT&T試圖擴展網路時遇到技術問題所造成。

斷訊始於東部時間凌晨3時30分左右，暫時切斷部分美國用戶的電訊服務。

Downdetector.com網站追蹤電信與網路中斷的使用者報告，根據該網站資訊，受影響的城市包括亞特蘭大 (Atlanta)、洛杉磯 和紐約。

最高峰時，Downdetector.com收到約7萬份AT&T服務中斷的報告，服務大約在七小時後完全恢復。

AT&T執行長史坦基(John T. Stankey)25日在公開信中寫道：「無論時機為何，有一點是明確的，我們讓我們的許多客戶失望了，包括你們當中的許多人和你們的家人。對此我們表示抱歉。」

為了「修正錯誤」，AT&T將抵銷客戶的AT&T Wireless帳單五元的月費。

該公司表示：「對於受斷訊影響最多的部分消費者和小型企業客戶，我們將自動申請帳戶抵扣額，彌補他們遭受的不便。」

根據客戶帳單結束的時間，五元的抵扣額需要一到兩個帳單周期才會顯示出來。

史坦基表示，如果預付費顧客受到影響，他們將有其他選擇。

AT&T公司還表示與中階市場與企業客戶密切合作，以解決他們的擔憂，這是針對企業的網路計畫。

目前尚不清楚這些抵扣額將會造成多少收入損失。

在一份聲明中，AT&T強調本次通訊故障並非由網路攻擊所造成。

史坦基的信指出，初步審查表明，故障是由於在擴展網路時應用和執行了不正確的程序。

給予抵扣額是為了向客戶退還服務中斷當天的費用。