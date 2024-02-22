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極端氣候頻率增 從阿拉斯加到夏威夷 元月出現7次異常

編譯俞仲慈／綜合報導
去年1月14日至18日來自北極的極地冷氣團籠罩中部各州並帶來低溫和大量降雪。(路透)
去年1月14日至18日來自北極的極地冷氣團籠罩中部各州並帶來低溫和大量降雪。(路透)

新聞周刊(Newsweek)報導，根據「國家海洋暨大氣管理總署」(NOAA)統計，氣候變遷造成極端氣候發生率激增，光是今年元月份，從阿拉斯加到夏威夷共出現七次氣候異常。

阿拉斯加降雪100吋

自去年10月以來，安克拉治降雪量超過100吋，創下史上降雪新高；位於西北部的朱諾機場(Juneau's airport)降雪量超過76吋，也是有史以來1月最高降雪量。

NOAA表示，雖然阿拉斯加多數地區降雨量低於平均值，但是東南部與南部狹長地帶1月降雨量卻高於往年。

西雅圖遭暴風雪襲擊

華盛頓州西雅圖在1月初，遭受兩場暴風雪侵襲，也是11年來首次出現暴風雪氣候，並在喀斯開山脈(Cascades)降下高達數呎積雪。

極地寒流(Arctic Blast) 紐約積雪1吋

NOAA表示，1月14日至18日來自北極的極地冷氣團(arctic air)籠罩中部各州並帶來低溫氣候，西北部至密西西比河谷(Mississippi Valley)下游地區創下2500次每日低溫紀錄(daily minimum temperature)，已經700天沒有降雪的紐約市也出現逾一吋積雪。

德州4天降雨 超過單月雨量

1月22日至25日，德州東部和路易斯安納西部受到暴風雨侵襲，累計雨量超過單月，部分地區豪雨成災，並創下美國本土有史以來第10潮濕月，平均雨量達3.18吋。

 不過1月底前，德州部分地區降雨量低於平均值，有23.5%面積處於乾旱。

夏威夷洪水 重創西歐胡

自1月下旬，夏威夷降下大雨，部分地區山洪暴發，災區停電、路樹倒塌，交通中斷，其中西歐胡(West Oahu)災情最為嚴重。

西部乾燥高溫 積雪銳減

儘管受到「大氣河流」(atmospheric river)鋒面籠罩，西部各州降下大雪，但氣候乾燥加上高於往年的氣溫，西部山區積雪量創下歷史新低；部分地區降雨量超過1月平均值150%，但平均氣溫比往年高華氏3至6度，積雪加速融化。

五大湖區均溫 高出12度

儘管出現極地寒流，但五大湖區平均氣溫仍比往年高出6至12度，威斯康辛州1月出現第10高的氣溫，冰雪覆蓋面積也創下歷史新低。

去年1月22日至25日，德州東部豪雨成災，多處路樹塌，阻礙道路。(路透)
去年1月22日至25日，德州東部豪雨成災，多處路樹塌，阻礙道路。(路透)

德州 夏威夷 暴風雪

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