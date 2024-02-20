大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

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2012年克勞蒂亞·錢(Claudia Chee，音譯)從大學畢業，進入科技巨擘Google 工作。

她在舊金山灣區長大，灣區向來被列為美國最昂貴的地區之一，克勞蒂亞的亞裔父母總是告訴她，租屋很浪費錢。因此當完成學業要開始自立更生時，她選擇住在家裡，克勞蒂亞最終總共在家裡住了12年。

去年12月克勞蒂亞搬出家裡，手中有40萬元的儲蓄與投資 ，來自她朝九晚五的工作收入與作為創業者的收入。

儘管這不是克勞蒂亞預期的道路，但她認為這是人生做過最好的決定之一，以下是她表示不後悔的原因。

1.不被帳單轟炸

住在家裡不需要擔心帳單、汽車花費或租金。在Google上班，公司甚至提供接駁車服務，有時還提供衣服。少了這些費用，克勞蒂亞對於想要建立的財務習慣考慮得更加周到，不至於入不敷出或負債。

2.成為理財專家

克勞蒂亞加入一個理財群組，制定預算，並在高收益儲蓄帳戶和信用合作社中設立三個應急資金(三到六個月的費用)。

她利用先鋒領航(Vanguard)創辦人柏格(John Bogle)的十項投資原則，學會投資股票、債券和指數股票型基金(ETF)。

3.轉向新職涯

克勞蒂亞與科技業的許多人一樣，對工作感到疲憊不堪，因此她於2017年離開Google及朝九晚五的工作模式，專注於自己真正熱愛的事物。

2018年克勞蒂亞開始教授瑜珈，五年後她轉向另一個愛好：音樂。2021年她成立克勞蒂亞音樂工作室(Claudia’s Music Studio)，自此之後一直愉快地擔任全職音樂教師。

熱愛好市多 （Costco）的克勞蒂亞也在Instagram設立名為Costco Claudia的帳號，擁有18萬3000名追蹤者，並且還在持續增加。

4.選擇適合的新家

2023年12月克勞蒂亞搬進位於加州弗里蒙特(Fremont)的第一個住處，目前以每個月2000元的價格轉租一間臥室。

在水電費方面，克勞蒂亞每個月支出約255元：92元用於水費及垃圾處理費，68元用於網路，95元用於電費。

克勞蒂亞仍然過著節儉的生活，喜歡節約與便宜貨，還從好市多購買大部分家具。