這些狗品種 較可能得癌症

平毛尋回犬。Image by Have a wonderful day ❤️ from Pixabay

日前發表於「皇家 學會開放科學」(Royal Society Open Science)期刊的一項研究發現,某些狗的品種較容易罹患癌症 ,研究結果推翻體型最大的狗罹癌風險更高的觀點。根據該研究,體型並非最大的大型犬品種通常具有最高的罹癌風險。

加州大學 演化生物學者、研究第一作者努尼(Leonard Nunney)指出,在人類方面的模式表明,隨著體型變大,預期更容易罹患癌症。但研究顯示這一理論並不能套用在狗身上,「狗有各種體型,從吉娃娃到獒犬、大丹狗,狗的體型範圍很廣。」。

努尼表示,一些大型犬通常較早過世,因此罹患癌症的風險實際上比中型犬小低,「這單純是因為他們在較年輕時死亡。」

努尼說,最容易得癌症的品種是平毛尋回犬(flat-coated retrievers)、伯恩山犬(Bernese mountain dogs)、西高地白梗犬(Westies)。

平毛尋回犬通常會長一種肉瘤,是一種罕見的癌症,在骨骼和軟組織間生長的頻率很高。

大多數㹴犬(terriers)罹患癌症的可能性比先前預期的還高,尤其是蘇格蘭㹴犬,這與他們的體型相關;㹴犬的膀胱癌發病率較高。

努尼表示,好消息是特別容易罹患癌症的品種並不多。