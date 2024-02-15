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這些狗品種 較可能得癌症

編譯徐薏茹／即時報導
平毛尋回犬。Image by Have a wonderful day ❤️ from Pixabay
平毛尋回犬。Image by Have a wonderful day ❤️ from Pixabay

日前發表於「皇家學會開放科學」(Royal Society Open Science)期刊的一項研究發現，某些狗的品種較容易罹患癌症，研究結果推翻體型最大的狗罹癌風險更高的觀點。根據該研究，體型並非最大的大型犬品種通常具有最高的罹癌風險。

加州大學演化生物學者、研究第一作者努尼(Leonard Nunney)指出，在人類方面的模式表明，隨著體型變大，預期更容易罹患癌症。但研究顯示這一理論並不能套用在狗身上，「狗有各種體型，從吉娃娃到獒犬、大丹狗，狗的體型範圍很廣。」。

努尼表示，一些大型犬通常較早過世，因此罹患癌症的風險實際上比中型犬小低，「這單純是因為他們在較年輕時死亡。」

努尼說，最容易得癌症的品種是平毛尋回犬(flat-coated retrievers)、伯恩山犬（Bernese mountain dogs）、西高地白梗犬(Westies)。

平毛尋回犬通常會長一種肉瘤，是一種罕見的癌症，在骨骼和軟組織間生長的頻率很高。

大多數㹴犬(terriers)罹患癌症的可能性比先前預期的還高，尤其是蘇格蘭㹴犬，這與他們的體型相關；㹴犬的膀胱癌發病率較高。

努尼表示，好消息是特別容易罹患癌症的品種並不多。

研究人員指出，這項研究的結果深入了解導致狗罹患癌症的基因突變數據，並且表明，雖然同個品種的近親繁殖縮短狗的壽命，但總體上不會增加癌症風險。

伯恩山犬。Image by Nadine Doerlé from Pixabay
伯恩山犬。Image by Nadine Doerlé from Pixabay
西高地白梗犬。Image by SarahNakel from Pixabay
西高地白梗犬。Image by SarahNakel from Pixabay

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