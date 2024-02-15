孤獨是病… 近半成人寂寞 單身者要自尋樂子
美聯社報導，約半數美國成人自述曾體會寂寞，而此問題早在新冠肺炎疫情之前就已相當棘手，近年更不斷惡化；聯邦衛生部(HHS)去年春季即曾宣布寂寞和孤獨為一種會造成可怕後果的流行病(epidemic) 。
公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)曾提出警告，寂寞對健康的危險形同每天抽15根菸，每年耗費健康產業數十億元。
莫西說：「就像飢餓或口渴，這是人生而在世覺得有所缺乏時，身體發出的警訊。數百萬人在陰影中掙扎，這樣不對。」
如同這周情人節期間，寂寞商機無窮，相關書籍大賣，還出現不少自助服務。鑑於孤單寂寞對身心的危害，醫療專家建議單身者也要設法自行規畫活動，就算獨自在人聲鼎沸的餐廳用餐，也對健康有所助益。
洛杉磯心理諮商師凱利·米勒(Kelli Miller)表示，情人節前後的客戶往往特別多，她建議沒有情人的客戶自己尋找快樂。她說：「自己去看電影、外出用餐，我知道很多人不想單獨吃飯，但有時在熱鬧環境下獨處也有所幫助。」
美聯社報導，53歲的艾莉思·普萊西斯(Elise Plessis)已26年沒有長期戀愛關係，這是她的選擇，但每當情人節來臨，她仍感到害怕。她說：「我是親友圈中的孤兒，情人節讓我絕望，宛如沒人要的失敗者。」
普萊西斯並未在家裡自怨自艾怨，畢竟她厭倦了「有毒的勾搭文化」，她今年聽從孤獨研究員和心理學者的建議，幫助其他人來擺脫束縛。
普萊西斯去年成為一名認證紅娘，幫未婚男女規畫約會活動。她說：「如果我自己找不到愛情，至少我能幫助其他人找到幸福。」
亞利桑納州大學心理學教授斯巴拉(David Sbarra)認為，將孤獨視為致命流行病有點言過其實，但坦言每年的情人節加劇單身者的孤獨感受。
哈佛大學公衛學系講師諾貝爾(Jeremy Nobel)曾撰述「不寂寞計畫」(Project UnLonel: Healing Our Crisis of Disconnection)一書，他認為寂寞有許多形式，包括生理上的孤獨和被拒絕的差異性，「科學闡明，寂寞會增加早死的風險」。
諾貝爾透過他的「不孤單計畫與和藝術與治療基金會」(Project UnLonely and Foundation for Art & Healing)推出一系列計畫，希望利用創造藝術提醒人們認知寂寞和社會孤獨對健康的威脅，例如在日前情人節當天，即舉行報名制的「不孤單計畫」透過線上會議推廣繪畫課程。
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