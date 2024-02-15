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孤獨是病… 近半成人寂寞 單身者要自尋樂子

編譯陳韻涵／綜合報導
約半數美國成人自述曾體會寂寞，聯邦衛生部去年春季宣布寂寞和孤獨為一種會造成可怕後果的流行病 。(美聯社)
約半數美國成人自述曾體會寂寞，聯邦衛生部去年春季宣布寂寞和孤獨為一種會造成可怕後果的流行病 。(美聯社)

美聯社報導，約半數美國成人自述曾體會寂寞，而此問題早在新冠肺炎疫情之前就已相當棘手，近年更不斷惡化；聯邦衛生部(HHS)去年春季即曾宣布寂寞和孤獨為一種會造成可怕後果的流行病(epidemic) 。

公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)曾提出警告，寂寞對健康的危險形同每天抽15根菸，每年耗費健康產業數十億元。

莫西說：「就像飢餓或口渴，這是人生而在世覺得有所缺乏時，身體發出的警訊。數百萬人在陰影中掙扎，這樣不對。」

如同這周情人節期間，寂寞商機無窮，相關書籍大賣，還出現不少自助服務。鑑於孤單寂寞對身心的危害，醫療專家建議單身者也要設法自行規畫活動，就算獨自在人聲鼎沸的餐廳用餐，也對健康有所助益。

洛杉磯心理諮商師凱利·米勒(Kelli Miller)表示，情人節前後的客戶往往特別多，她建議沒有情人的客戶自己尋找快樂。她說：「自己去看電影、外出用餐，我知道很多人不想單獨吃飯，但有時在熱鬧環境下獨處也有所幫助。」

美聯社報導，53歲的艾莉思·普萊西斯(Elise Plessis)已26年沒有長期戀愛關係，這是她的選擇，但每當情人節來臨，她仍感到害怕。她說：「我是親友圈中的孤兒，情人節讓我絕望，宛如沒人要的失敗者。」

53歲的艾莉思·普萊西斯已26年沒有長期戀愛關係，這是她的選擇，但每當情人節來臨...
53歲的艾莉思·普萊西斯已26年沒有長期戀愛關係，這是她的選擇，但每當情人節來臨時，她還是會感到害怕。(美聯社)

普萊西斯並未在家裡自怨自艾怨，畢竟她厭倦了「有毒的勾搭文化」，她今年聽從孤獨研究員和心理學者的建議，幫助其他人來擺脫束縛。

普萊西斯去年成為一名認證紅娘，幫未婚男女規畫約會活動。她說：「如果我自己找不到愛情，至少我能幫助其他人找到幸福。」

亞利桑納州大學心理學教授斯巴拉(David Sbarra)認為，將孤獨視為致命流行病有點言過其實，但坦言每年的情人節加劇單身者的孤獨感受。

哈佛大學公衛學系講師諾貝爾(Jeremy Nobel)曾撰述「不寂寞計畫」(Project UnLonel: Healing Our Crisis of Disconnection)一書，他認為寂寞有許多形式，包括生理上的孤獨和被拒絕的差異性，「科學闡明，寂寞會增加早死的風險」。

諾貝爾透過他的「不孤單計畫與和藝術與治療基金會」(Project UnLonely and Foundation for Art & Healing)推出一系列計畫，希望利用創造藝術提醒人們認知寂寞和社會孤獨對健康的威脅，例如在日前情人節當天，即舉行報名制的「不孤單計畫」透過線上會議推廣繪畫課程。

約半數美國成人自述曾體會寂寞，而此問題早在新冠肺炎疫情之前就已相當棘手，近年更不...
約半數美國成人自述曾體會寂寞，而此問題早在新冠肺炎疫情之前就已相當棘手，近年更不斷惡化。(美聯社)

諾貝爾 疫情 亞利桑納州

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