名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

鄉村歌手托比·基思(Toby Keith)5日過世，享年62歲，兩年多前他被診斷出患有胃癌。美聯社

鄉村歌手托比·基思(Toby Keith)5日過世，享年62歲，兩年多前他被診斷出患有胃癌。他的死亡再次促使醫師呼籲大眾注意胃癌的跡象，包括胃灼熱、胃酸逆流、貧血、噁心、潰瘍、飯後胃痛、體重突然減輕，或少量進食後已有飽足感。

約翰霍普金斯大學醫學院胃腸腫瘤 科主任強森(Fabian Johnston)表示：「這些症狀大多常見，所以容易忽略。」

強森指出，醫師和患者可能傾向於將胃酸逆流等症狀視為無害，因而延誤診斷，當症狀出現時，許多人已經發展為晚期癌。胃癌平均診斷年齡為68歲，男性的風險稍微較高。

美國防癌協會(American Cancer Society)估計，今年將有近2萬7000個新的胃癌病例被診斷出來，但胃癌仍相對罕見，約佔美國每年新診斷癌症 病例的1.5%左右。

胃癌的整體診斷率在過去10年也略微下降，但50歲以下成年人的確診率正在上升，原因尚不清楚。

丹娜法伯癌症研究所(Dana-Farber Cancer Institute)的胃腸醫學腫瘤學者施萊克特(Ben Schlechter)表示：「有些事正在發生，包括我們吃的東西、我們攝取的東西，一些現代和目前的因素結合，導致罹癌的年輕人增加。」

施萊克特指出，酒精和煙草曾經是胃癌的常見誘因，現在在美國則與少數病例相關，可能是因為抽菸的人減少了。

相反的是，許多新病例是在患有慢性胃酸逆流或感染幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)的患者身上發現，然而，科學家還未確定為何患有這些疾病的某些患者會罹患胃癌，而大多數人不會。

施萊克特說，與其他癌症相比，胃癌通常具有侵襲性，「這不代表人們即將死亡，只是意味著我們治療的工具非常有限。」