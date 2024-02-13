殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

洗碗精相當萬用，其強效配方中含有十二烷基硫酸鈉(sodium lauryl sulfate)等清潔劑，事實證明，洗碗精除了清洗碗盤，在花園、車道等地方也能派上用場。

1.防止眼鏡起霧

常因眼鏡起霧而感到困擾？只要活用洗碗精就能解決起霧問題！在乾淨的布上滴幾滴洗碗精，將鏡片內外均擦拭一遍，待洗碗精乾燥之後再用乾淨的布擦拭鏡片，這樣一來鏡片就會變得較不容易起霧。

2.代替潤滑油

門嘎吱作響難以忍受，但手邊沒有任何商用潤滑油，這時可用洗碗精替代使用，只要在鉸鏈上滴幾滴洗碗精，就能享受暫時的寧靜。

3.保護植物

洗碗精加水稀釋就是好用的無毒殺蟲劑，只需要幾茶匙的普通肥皂液加一杯溫水(避免使用含有脫脂劑、漂白劑、抗菌成份的洗碗精)，將溶液倒入噴霧瓶，噴灑於植物上，大部分軟體植物害蟲都容易受到影響，如蚜蟲、粉蝨、蟎等都能從綠葉蔬菜中根除。

4.通馬桶

一點洗碗精和熱水對於疏通馬桶相當有效，清潔打掃公司Spekless的營運經理卡琳娜·托納(Karina Toner)說：「這是一種便利快速的解決方法，省去拿通水器的麻煩。」

首先將半杯左右的洗碗精倒入馬桶，靜置約10分鐘，若單靠洗碗精還是無法緩解堵塞，那麼接下來就在馬桶裡倒入一加侖熱水。

5.去除車道上油汙

洗碗精有強大的去油作用劑，可以輕鬆幫助去除油污，將一點洗碗精(足夠起泡)和溫水混合，用刷子徹底刷洗污漬，用溫水重複沖洗直到污漬消失。