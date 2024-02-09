我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉謙登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

花旗：川普2.0若成真 油價易跌難漲

維護室內植物健康 別放在家裡這4個地方

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Photo by vadim kaipov on Unsplash
示意圖。Photo by vadim kaipov on Unsplash

無論家裡是否一年四季都像溫室般綠意盎然，或僅擺放幾盆植物，讓它們茁壯成長都是首要目標。不過，家居生活網站Bob Vila報導，園藝專家指出，有幾個地方絕對不適合擺放植物，否則可能有礙它們的健康，甚至損壞家中物品。

1. 冰箱頂部

這或許讓人有些意外，但將植物放在冰箱頂部，絕對不是個好主意。除非冰箱正對著窗戶，否則大多數植物都無法獲得足夠的光照；此外，冰箱通常貼近牆壁、甚至在櫥櫃下方，這些可保持陰涼的地方，當然不是植物的理想居所。

除了光線不足，冰箱頂部的溫度與濕度也不適合多數植物生長。冰箱周圍的濕度通常較低，加上運轉時散發的熱，植物會加速從土壤吸收水分，也就需要更頻繁地澆水，否則便會枯死；何況每隔幾天就得爬上梯子給高踞冰箱上的植物澆水，實在很不方便。

2. 暖氣旁邊

避免將植物放在暖氣旁，這包括散熱器、空間加熱器與冷暖氣風口。放在暖氣附近的植物，等於暴露在高溫和乾燥的環境中，對大多數植物都有害無利。植物與暖氣的距離因種類而異，不太需要照顧的多肉植物，距離3英尺左右也無妨；而竹子等性喜潮濕的植物，則至少要遠在10英尺之外。

3. 放置角落

不要把植物（尤其是熱帶室內植物）放在房間角落裡，角落通常較陰暗，這樣的空間絕非植物宜居之處。由於植物的一半面對牆壁，無法獲得生長所需的足夠陽光，最終導致葉片枯萎、掉落。如果房間的角落是唯一可擺放的地方，那麼便要注意植物的選擇，虎尾蘭（Snake plants）、蕨類植物（ferns）、蜘蛛蘭（spider plants）與其他耐陰的室內綠植都可考慮。

4. 離電子設備太近

在居家辦公室擺放盆栽有許多好處，美國園藝學會指出，室內綠植有助減壓；不過，放置時要留意地點的選擇，例如不要把植物放在離電腦、影印機、電源插座或其他電子設備太近的地方。植物距離太近，會增加電子設備意外損壞的機率，因為澆水時，很可能會濺到機器上，或盛開的冬季植物花瓣也會掉到設備上。

高溫

上一則

國家地理雜誌選出 今年最值得造訪和體驗的5個地方

延伸閱讀

春天即將到來 媽媽教室推園藝講座

春天即將到來 媽媽教室推園藝講座
雞蛋存放冰箱門不夠冷 有個地方更安全

雞蛋存放冰箱門不夠冷 有個地方更安全
買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案
芝城連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增

芝城連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增

熱門新聞

不想花大錢買新車、打算以實惠價格購買可靠的二手車，雖是不錯的如意算盤，然而有些「地雷」車款並不是很好的投資。路透

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

2024-02-02 09:52
古巴哈瓦那。Photo by Spencer Everett on Unsplash

寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

2024-02-06 12:18
旅客所選擇的艙房攸關他們上船後的體驗。路透

訂艙房 郵輪員工說這5種最好

2024-02-08 09:18
Image by ally j from Pixabay

馬鈴薯剛出烤箱 記得做這動作保持鬆軟質地

2024-02-02 11:15
好市多（Costco）的烤雞一向圈粉無數，在賣場眾多商品中有著不可動搖的地位。（美聯社資料照）

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

2024-02-08 10:34
皇家加勒比旗下最年長的海洋富麗號(Grandeur of the Seas)。路透

避開人潮 選搭較老郵輪可省錢

2024-02-05 09:51

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
華女雪山失蹤第4天 瀑布下找到帽子相機包

華女雪山失蹤第4天 瀑布下找到帽子相機包
英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況
「如懿傳」惢心變臉黑歷史曝光 唯獨「胸器」一樣驚人

「如懿傳」惢心變臉黑歷史曝光 唯獨「胸器」一樣驚人
川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度