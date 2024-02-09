維護室內植物健康 別放在家裡這4個地方

示意圖。Photo by vadim kaipov on Unsplash

無論家裡是否一年四季都像溫室般綠意盎然，或僅擺放幾盆植物，讓它們茁壯成長都是首要目標。不過，家居生活網站Bob Vila報導，園藝專家指出，有幾個地方絕對不適合擺放植物，否則可能有礙它們的健康，甚至損壞家中物品。

1. 冰箱頂部

這或許讓人有些意外，但將植物放在冰箱頂部，絕對不是個好主意。除非冰箱正對著窗戶，否則大多數植物都無法獲得足夠的光照；此外，冰箱通常貼近牆壁、甚至在櫥櫃下方，這些可保持陰涼的地方，當然不是植物的理想居所。

除了光線不足，冰箱頂部的溫度與濕度也不適合多數植物生長。冰箱周圍的濕度通常較低，加上運轉時散發的熱，植物會加速從土壤吸收水分，也就需要更頻繁地澆水，否則便會枯死；何況每隔幾天就得爬上梯子給高踞冰箱上的植物澆水，實在很不方便。

2. 暖氣旁邊

避免將植物放在暖氣旁，這包括散熱器、空間加熱器與冷暖氣風口。放在暖氣附近的植物，等於暴露在高溫 和乾燥的環境中，對大多數植物都有害無利。植物與暖氣的距離因種類而異，不太需要照顧的多肉植物，距離3英尺左右也無妨；而竹子等性喜潮濕的植物，則至少要遠在10英尺之外。

3. 放置角落

不要把植物（尤其是熱帶室內植物）放在房間角落裡，角落通常較陰暗，這樣的空間絕非植物宜居之處。由於植物的一半面對牆壁，無法獲得生長所需的足夠陽光，最終導致葉片枯萎、掉落。如果房間的角落是唯一可擺放的地方，那麼便要注意植物的選擇，虎尾蘭（Snake plants）、蕨類植物（ferns）、蜘蛛蘭（spider plants）與其他耐陰的室內綠植都可考慮。

4. 離電子設備太近

在居家辦公室擺放盆栽有許多好處，美國園藝學會指出，室內綠植有助減壓；不過，放置時要留意地點的選擇，例如不要把植物放在離電腦、影印機、電源插座或其他電子設備太近的地方。植物距離太近，會增加電子設備意外損壞的機率，因為澆水時，很可能會濺到機器上，或盛開的冬季植物花瓣也會掉到設備上。