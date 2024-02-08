用瓦斯爐做菜？避免4錯誤確保安全

火焰顏色代表是瓦斯爐的燃燒性能；藍色火焰代表氣體完全且安全的燃燒。美聯社

氣候變遷 和對瓦斯爐(gas stoves)產生潛在有害污染物的擔憂，讓越來越多的美國人民眾，選擇不再使用瓦斯爐；不過，根據美國能源資訊局數據，38%的美國家庭仍使用瓦斯爐。

但值得慶幸的是，只要懂得避免以下一些常見的錯誤，就可以將瓦斯爐對人體健康的影響降到最低。

未開抽油煙機

瓦斯爐會排放一系列有害化合物，包括苯(benzene)、二氧化氮(nitrogen dioxide)和細懸浮微粒等；根據一篇發表在「環境科學與技術」期刊上的研究，苯是導致白血病的主因之一；根據「國際流行病學期刊」上發表的研究，二氧化氮是一種會刺激肺部的物質，與氣喘的發生有關；打開抽油煙機是減少這些汙染的重要方法。

若你沒有抽油煙機，那使用瓦斯爐時記得要打開窗戶，改善通風。

未檢查火焰顏色

火焰顏色代表是瓦斯爐的燃燒性能；瓦斯爐的火焰應該要是藍色的，不管你的瓦斯爐是用丙烷(propane)、天然氣(natural gas)、丁烷(butane)還是乙烷(ethane)為燃料；藍色火焰代表氣體完全且安全的燃燒；黃色、橙色或紅色火焰則代表著不完全燃燒，並可能會造成未燃燒的一氧化碳洩漏到廚房，導致一氧化碳中毒。

根據戴維斯加州大學 環境健康科學中心，不完全燃燒會產生細懸浮微粒，而吸入這些微小顆粒則是與心血管疾病 和免疫功能障礙有關。

未定期保養

瓦斯爐會因瓦斯洩漏或燃燒不完全而對人體健康構成危險，所以定期專業保養很重要，確保管線連接牢固、沒有漏氣情況，並檢查設備的安全性與運作效率。

當火焰呈現黃色、橙色和紅色，瓦斯爐出現奇怪噪音或氣味，以及點火器故障時，都應該立即連絡專業人員檢查以確保安全。

未徹底清潔

瓦斯爐因為有許多需要單獨清洗的零件，所以清潔起來很耗時，但可不能就因此而偷懶或避免清潔，因為不乾淨的瓦斯爐，可能會導致設備故障，或最糟的情況是發生火災。

瓦斯爐分為爐嘴和爐蓋兩部分；除了將覆蓋在爐蓋上的燒焦食物清潔乾淨外，更重要的是要將爐嘴拆下來徹底清潔，確保瓦斯流通順暢，避免燃燒不完全的可能性；另外，將噴濺在瓦斯爐表面的污漬清潔乾淨也很重要，可以避免造成火災。