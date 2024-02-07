網紅炫耀收藏品 搶購趨勢掀爭議

Lululemon部分商品在社媒網紅帶動下，一度引發搶購潮。圖為東岸知名的紐約伍柏瑞名牌暢貨中心Lululemon商店外的排隊人潮。(路透)

抖音 (TikTok)或Instagram近來持續有網紅貼出影片炫耀自己擁有滿滿的同款彩色收藏品，許多人開始思考這種具爭議的購物新趨勢：一個人到底需要多少條Lululemon緊身褲、多少罐Tree Hut身體磨砂膏、多少個保溫杯？

華爾街 日報報導，這一切或許都得怪罪社群媒體；對某些人來說，問題不在需求，而是買下讓他們感覺良好的東西，再在網路上展示出來。

最大獲利者，可能是在背後推波助瀾的各家廠商。各品牌利用消費者對新奇事物的渴望和對錯過的恐懼，少量發行限量版商品，刺激冗長等待名單、促使轉售網站出現高額溢價。

這些商品現在到底有多紅？抖音平台表示，史坦利(Stanley)水杯標籤#stanleytumbler相關影片，有12億次瀏覽量和逾6萬7000個貼文；Lululemon服裝系列#lululemonscuba標籤，有逾1億5640萬次流量和5699個貼文；Tree Hut身體磨砂膏標籤#treehutsugarscrub有4億2880萬次觀看量和3萬2400個貼文。

富國銀行(Wells Fargo)諮詢規畫主管利雅許(Michael Liersch)表示，這種多次購買完全相同物品的行為，可說是某種自我表達，想將自我個性與購買物件相連。

水牛城紐約州立大學(SUNY Buffalo)管理學院行銷學副教授林賽(Charles Lindsey)則說：「每個版本或顏色，都會讓人得到一點多巴胺的刺激。」愈稀有或難取得的物品，也會增加刺激；「物以稀為貴，」林賽說：「就人類行為而言，這是非常大的驅動力。」

阿拉巴馬州 伯明罕16歲高二學生阿米莉亞·阿瓦德 (Amelia Awad)一年前得到人生中第一個Stanley保溫杯，現在她有67個。她說：「我真的很迷。」Stanley保溫杯40盎司售價45元，限量版售價50元，她父母為了滿足女兒擁有不同色彩和尺寸Stanley水杯的心願，花了大約3000元。

阿瓦德的抖音粉絲有13萬7000人，她分享自己如何整理這些Stanley水杯或如何將杯子和不同服裝搭配，她還說，她每個杯子都會使用。