美國中位屋齡40歲 房子安全抗災勝於美化裝修

家，本該是避難所，一個不受外界紛擾與威脅的安全之處，但近期屢破紀錄的天災侵襲，愈來愈多人感覺不堪一擊。示意圖。Photo by Nathan Anderson on Unsplash

家，本該是避難所，一個不受外界紛擾與威脅的安全之處，但近期屢破紀錄的天災侵襲，愈來愈多人感覺不堪一擊。

考量美國的家庭住宅「年事已高」，問題更大；全美38%房屋建於1970年前，使得屋齡中位數高達40年；屋頂老化、排水不良、管線陳舊，讓許多房屋亟需裝修，提升抗災彈性。

許多人付不起傳統裝修美化房屋的費用，因為供應鏈吃緊和工人價格貴得嚇人，典型透過房屋淨值融資的信貸利率則攀上歷史新高。

各項因素促使消費者轉向增強房屋的安全性和抗災能力，一方面費用較低， 另一方面則是可以保護屋主的投資 ，應對不斷來襲的天災威脅 。

就算在天災少見之處，如德州人2021年經歷停電的寒冬事件，人們學到只要一次短暫的極端天候事件，就能癱瘓並破壞整個地區。

增強房屋抗災力的措施，包括疏通排水溝、清除易燃物等，以降低野火造成的災害風險。修剪房屋周圍樹枝不僅能降低火災風險，也能避免風災損壞房屋或堵塞排水溝。

此外，疏濬管道在大雨或雪水融化時很有幫助，最簡單的解決辦法包括重新配管引流，這項經濟實惠的措施可進一步避免地基或地下室水損壞，後者要修就貴了。

電網不穩和消費者對永續能源的渴求，讓住宅太陽能發電和儲電發電系統的需求大增，自主蓄電可防止酷熱、管道結冰造成損壞，或停電時導致冰箱和冷凍庫中的食物腐敗。

若從地產仲介的觀點來看，展示與行銷房產的實用功能雖然不像開闊格局或優雅廚房般吸睛，卻能吸引優先考慮房屋抗災力和亟欲保護投資的買家，尤其是在房屋銷售低迷之際。

穩固的住宅可降低買家的房屋保險 成本，目前這類保險愈來愈難買，且保費 愈來愈高。