我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英鋼琴家「K博士」不畏爭議 曬中華民國國旗

打擊美墨邊境非法入境 參院研議6大機制

新手想種菜 如何規畫？

編譯徐薏茹／即時報導
小番茄。美聯社
小番茄。美聯社

美聯社園藝作家潔西卡·達米亞諾(Jessica Damiano)常在冬季收到園藝新手發問：「春天到時該種什麼?」

若家裡沒人愛吃番茄，那麼種植番茄就是浪費食物、時間、精力和金錢，可能還會因此對園藝心生厭惡，但若是種植自己和家人都喜愛的蔬果，那麼也許整個冬季都會滿心期待明年的收穫。

雖說如此，達米亞諾過去幾年卻更新了她的建議，她認為應該種那些超市裡較貴的食物。

在超市買一包1盎司的新鮮香草要花3元，這時不如考慮自己種還更划算！莓果、大蒜、彩椒和任何標上「有機」的蔬果都可在自家後院種植，也可以種在盆栽等容器內，這樣一來可以省下大筆的雜貨預算

自己種蔬果可以隨心所欲，在家種大部分蔬果只需要種子、土壤、肥料、陽光和水。

想想聖女小番茄在一個生長季節通常每株能結約2000顆果實，可省下的金錢實在非常可觀。

在決定種植什麼作物時，另一個考慮因素應該是蔬菜的可得性。如果想吃菠菜、苦瓜、黏果酸漿(tomatillos)、拇指西瓜(cucamelons)或羅馬花椰菜(Romanesco)，一般商店卻難以買到這些食材，這時不如抓緊機會自己種種看。

不要一次種滿整個庭院的蔬果，可能反而不知所措，達米亞諾建議從小面積開始種植，第一年先從兩張4ｘ4呎(或一張4x8呎)的花床開始，或者頂多種單個10ｘ10呎的花圃。再來計畫每次花費約30分鐘、一週兩到三次的時間照顧作物。

等到能夠應付足夠多的作物時，明年就可再加一張花床或再增添一排作物，這種循序漸進的方法也對荷包有益。

大蒜。美聯社
大蒜。美聯社

預算

上一則

避開人潮 選搭較老遊輪可省錢

下一則

買房太貴、永遠當租屋族？這5件事幫你保護財務

延伸閱讀

阿湯哥終於得獎 「任務7」打敗「捍衛4」摘金番茄

阿湯哥終於得獎 「任務7」打敗「捍衛4」摘金番茄
吃貨／動物風格、番茄捲… 快餐店In-N-Out 有隱藏菜單

吃貨／動物風格、番茄捲… 快餐店In-N-Out 有隱藏菜單
生活／如何讓聖誕紅…明年再紅？

生活／如何讓聖誕紅…明年再紅？
節日後別扔聖誕紅 耐心養護明年再「開花」

節日後別扔聖誕紅 耐心養護明年再「開花」

熱門新聞

好市多(Costco)。美聯社

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

2024-01-30 09:24
2024年在內華達州拉斯維加斯舉行的消費性電子展中，有人在拍攝本田Honda去年11月才推出的折疊式純電動機車Motocompacto。歐新社

本田折疊式電動機車 重量僅41磅 時速可達15哩 售價995元

2024-01-31 09:47
油炸食物。Image by AquinoeBrito from Pixabay

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

2024-02-01 09:25
不想花大錢買新車、打算以實惠價格購買可靠的二手車，雖是不錯的如意算盤，然而有些「地雷」車款並不是很好的投資。路透

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

2024-02-02 09:52
Image by ally j from Pixabay

馬鈴薯剛出烤箱 記得做這動作保持鬆軟質地

2024-02-02 11:15
如果想在家或在世界任何地方都可工作，不妨考慮從事會計、科技或平面設計方面的工作。示意圖。Photo by Anete Lūsiņa on Unsplash

想遠距工作？這10家公司在招人

2024-01-31 10:14

超人氣

更多 >
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅
南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重

南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重
封面故事／低收老年移民 未來在哪裡

封面故事／低收老年移民 未來在哪裡