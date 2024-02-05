新手想種菜 如何規畫？

小番茄。美聯社

美聯社園藝作家潔西卡·達米亞諾(Jessica Damiano)常在冬季收到園藝新手發問：「春天到時該種什麼?」

若家裡沒人愛吃番茄，那麼種植番茄就是浪費食物、時間、精力和金錢，可能還會因此對園藝心生厭惡，但若是種植自己和家人都喜愛的蔬果，那麼也許整個冬季都會滿心期待明年的收穫。

雖說如此，達米亞諾過去幾年卻更新了她的建議，她認為應該種那些超市裡較貴的食物。

在超市買一包1盎司的新鮮香草要花3元，這時不如考慮自己種還更划算！莓果、大蒜、彩椒和任何標上「有機」的蔬果都可在自家後院種植，也可以種在盆栽等容器內，這樣一來可以省下大筆的雜貨預算 。

自己種蔬果可以隨心所欲，在家種大部分蔬果只需要種子、土壤、肥料、陽光和水。

想想聖女小番茄在一個生長季節通常每株能結約2000顆果實，可省下的金錢實在非常可觀。

在決定種植什麼作物時，另一個考慮因素應該是蔬菜的可得性。如果想吃菠菜、苦瓜、黏果酸漿(tomatillos)、拇指西瓜(cucamelons)或羅馬花椰菜(Romanesco)，一般商店卻難以買到這些食材，這時不如抓緊機會自己種種看。

不要一次種滿整個庭院的蔬果，可能反而不知所措，達米亞諾建議從小面積開始種植，第一年先從兩張4ｘ4呎(或一張4x8呎)的花床開始，或者頂多種單個10ｘ10呎的花圃。再來計畫每次花費約30分鐘、一週兩到三次的時間照顧作物。