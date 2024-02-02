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5年內是否罹患阿茲海默症？驗血就能預測

記者張聲肇／綜合報導
猶他州一家生物科技公司稱研發出的血液檢測技術能夠準確診斷阿茲海默症。圖為傳統的阿茲海默症檢測方式之一。(路透)
猶他州一家生物科技公司稱研發出的血液檢測技術能夠準確診斷阿茲海默症。圖為傳統的阿茲海默症檢測方式之一。(路透)

猶他州回響(Resonant)生物科技公司研發的血液檢測技術能夠100%準確診斷阿茲海默症，也能夠預測有輕微認知障礙的人，五年內是否罹患阿茲海默症，這項驗血診斷技術預定今年商業發行。

這項研究在「神經學前線」( Frontiers in Neurology)期刊發表的研究中，研究人員檢測50人的血液樣本，包括25名年紀較長者作為對照組，13名已確診為阿茲海默患者，6名輕微認知障礙者，後來罹患阿茲海默症，以及6名也有輕微認知障礙但後來沒惡化為失智症的人。

楊百翰大學博士生波拉德(Chad Pollard)是這項研究的主持人；他說，研究團隊主要觀察腦神經細胞死掉的時候釋放出來的DNA，看看腦細胞對環境釋放出可稱為「無細胞DNA」的DNA碎片有何特色。

他說，正常、健康的情況下，血液看不出神經細胞的無細胞DNA，但腦神經細胞生成時，所釋放出來的DNA碎片(無細胞DNA)會大幅增加，從血液裡就看得出來。因此，如果驗血發現大量的無細胞DNA的話，就表示神經已經退化。

這項驗血技術不只可用來診斷阿茲海默症，波拉德說其他神經退化症，如帕金森症和漸凍人症(amyotrophic lateral sclerosis，肌萎縮側索硬化症，亦稱路-蓋里格氏病)也可能檢測的出來。

不過，他說這個方法有其侷限，例如，多數輕微失智、五年內未惡化為阿茲海默症的患者，血液裡面的無細胞DNA含量不多，有些卻很多，囿於資料有限，研究人員無法斷定這少數患者的認知能力是不是一直都維持輕度障礙，或者最後也變成阿茲海默症。

波拉德說，研究團隊正在設法改進檢測的精準度，藉此提高預測能力。

洛杉磯延命隆(Prolon)營養科技公司執行長安屯(Joseph Antoun)說，雖然50份樣本數目不大，但研究團隊檢測DNA甲基化(methylation)的方法很有意思，也很有潛力。

罹患阿茲海默症的羅德島州居民傅萊格在家裡準備一份花生醬三明治。(美聯社)
罹患阿茲海默症的羅德島州居民傅萊格在家裡準備一份花生醬三明治。(美聯社)

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