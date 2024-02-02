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英研究證實人傳人：生長激素療法 恐致「感染」失智症

編譯俞仲慈／綜合報導
阿茲海默症患者腦部正子斷層掃描。英國倫敦大學學院研究首次證實阿茲海默症具有感染性，幼年曾接受過「人體生長激素」療法的患者成年後可能會罹患失智症。(美聯社)
阿茲海默症患者腦部正子斷層掃描。英國倫敦大學學院研究首次證實阿茲海默症具有感染性，幼年曾接受過「人體生長激素」療法的患者成年後可能會罹患失智症。(美聯社)

英國倫敦大學學院(University College London)研究首次證實阿茲海默症具有感染性，幼年曾接受過「人體生長激素」(HGH)療法的患者可能會罹患失智症；由於美國國內也有數千名接受HGH療法的患者，引起醫界關注。

每日郵報報導，倫敦大學學院「普利昂蛋白疾病研究所」(Institute of Prion Diseases)在「自然醫學」(Nature Medicine)期刊發表的最新研究指出，五名早發性失智症患者自幼接受死屍腦下垂體HGH療法，導致「感染」阿茲海默症，證實失智症有人傳人的風險。

美國國家衛生研究院(NIH)小組召開緊急會議，發言人表示，「委員會將召開會議並重新分析數據，以釐清和阿茲海默症、失智症的任何關聯。」

根據統計，上世紀60年代至80年代期間，國內約有7700名兒童接受HGH療法，NIH將重新調查接受HGH患者感染阿茲海默症的風險。

根據NIH會議紀錄顯示，國內至少有一名60多歲老人接受HGH療法後，罹患阿茲海默症而病故，若調查確定和HGH療法有關，可能引發一場法律戰。

普利昂研究所所長、也是報告撰寫人之一科林格(John Collinge)強調：「和一般病毒或細菌感染不同，和阿茲海默症患者共同生活或者照顧病人的醫護人員是不會被感染的。」

值得注意的是，1985年英國1800名病患因為HGH療法感染，至少有80人罹患罕見腦病「庫賈氏症」(Creutzfeldt-Jakob disease，CJD)；至於國內的HGH患者已發現35起CJD病例。

由於CJD是因為變性蛋白(普利昂蛋白，prion)快速增生造成腦神經細胞死亡，加上阿茲海默症兩種標誌性蛋白質：「β澱粉樣蛋白」和「tau蛋白」和「普利昂蛋白」作用類似，可能會以「普利昂蛋白疾病」方式感染。

科林格強調：「阿茲海默症很多方面和庫賈氏病等普利昂蛋白疾病非常相似，會對阿茲海默症的治療產生影響。」

英國倫敦大學學院研究首次證實阿茲海默症也有感染性。圖為麻州居民溫蒂‧納爾森的全家...
英國倫敦大學學院研究首次證實阿茲海默症也有感染性。圖為麻州居民溫蒂‧納爾森的全家福相片，她的父母親均罹患阿茲海默症，母親也死於這個疾病，而溫蒂也被證實是阿茲海默症患者。(路透)

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