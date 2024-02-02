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助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事

編譯莊瑞萌／即時報導
Photo by Gregory Pappas on Unsplash
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睡眠專家建議，為了要晚上好入眠，早上睡醒後應立即起床，不要繼續躺在床上滑手機，並讓身體接觸戶外的陽光，自然可讓身體在晚上時更容易入眠。

所謂的晝夜節律或稱生理時鐘(Circadian rhythm)就是身體的自然睡眠與清醒周期，通常是以24小時運作。精神科醫生及睡眠醫學專家契斯特．吳(Chester Wu)說：「早上維持有益的行為，有助強化生理時鐘機制，讓白天保持清醒，夜晚進入疲倦狀態。」

相反的，不規律的睡眠模式，晚上接觸過多光線以及久坐的生活方式，都可能會破壞這種節奏和睡眠壓力的平衡，進而導致睡眠出現問題。

因此，為了擁有一夜好眠，睡眠專家通常在早上清醒後，並不會賴在床上滑手機15分鐘，之後再慢慢起床。契斯特說，「我不會在床上久留，我知道那樣會讓我感到更慵懶或昏昏欲睡。」

神經科專家羅爾沙(Chelsie Rohrscheib)也認同，「我從不在床上進行與睡眠和親密無關的事。醒來後就立刻下床，去屋內其他地方，這樣會讓我的大腦認為臥室就是一個休息的地方，進而打造一個高品質的睡眠。」

神經科專家和睡眠健康專家溫特(Chris Winter)也說，「我從不會讓自己待在黑暗的臥室，走出去接觸光線很重要，因為光線能有效地抑制大腦分泌褪黑激素，讓身體知道一天已經開始了。」

那麼睡眠醫師早上會做什麼事？他們一致說起床後就要接觸光線。羅爾沙表示，「早上醒來30分鐘內，我通常會先做的事情之一，就是去曬太陽，例如可以外出或是坐在窗邊。」他認為白天的光線對於讓生理時鐘運作良好非常重要。因為研究也指出，缺少暴露陽光可能會降低睡眠品質、導致失眠並產生負面情緒。

睡眠醫學專科醫師達斯古普塔(Raj Dasgupta)也認同，早上起床後第一件事情應該先曬太陽。他說，「在清晨醒來後，曝露在陽光下可以提高白天時的警覺性與活力，有助於改善晚上的睡眠。」

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