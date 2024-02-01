如何安全存放生米? 注意溫度和容器

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了解如何正確儲存生米很重要，因為攸關食品安全。烹飪網站Simply Recipes報導，從事有機米種植的加州 Lundberg農場主人倫德伯格（Brita Lundberg）建議，最好將生米的儲存溫度保持在華氏55度以下。

她表示，就像任何天然穀物一樣，米若暴露在光、熱或害蟲環境中也會變質；冰箱與冷凍櫃都是不錯的選擇，冷凍櫃甚至能延長幾個月的保存期限。

倫德伯格說，打開包裝袋後，可將生米放入密閉的容器內，防止濕氣與其他可能威脅生米安全與品質的東西進入。她說，自家農場生產的米都採小袋包裝，封口可重複開啟、便於儲存。

倫德伯格表示，若短期內可食用完，用夾鏈袋裝也沒問題。她建議將原包裝放入拉鏈袋中，盡可能確保生米的新鮮。在封口前，盡量擠出袋內的空氣；如果需要長期儲存，可選擇更堅固的玻璃或塑膠容器。

食品科學家卡特萊特（Zachary Cartwright）指出，應將生米存放在單獨的容器中，以維持品質；並確保蓋子蓋牢，以減低水活性（water activity）的增加所導致的有害微生物生長、害蟲污染以及氣味吸附等。

卡特萊特說，可使用透明的容器，較容易看見生米是否有變質或蟲害跡象；並且最好將容器放置於涼爽、陰暗與乾燥的地方。他說，避開任何潮濕或濕度高的地方，甚至可考慮使用乾燥劑；此外，要避免陽光直射或受熱，這些因素都會加速生米熟成過程，影響口感。

生米若儲存不當，會影響安全與口感。首先注意包裝上的日期，倫德伯格表示，如果儲存得當，生米至少可放上一年。她說，米與其他穀物一樣，除了保存期限外，還有最佳賞味期限；這是透過保存期限測試出的日期，可確保煮出新鮮、美味、鬆軟的米飯。過了最佳賞味期的生米雖然仍可安全煮食，但可能聞或吃起來味道不對。

倫德伯格也建議，生米要與香料、大蒜等分開存放，以免吸收了它們的氣味。