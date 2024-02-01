我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想靠一份收入過退休生活？地產經紀幫你找到5城市

勤奮工作卻等不到享清福 芝華人廚師遭槍殺 兒悲痛

如何安全存放生米? 注意溫度和容器

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by ally j from Pixabay
Image by ally j from Pixabay

了解如何正確儲存生米很重要，因為攸關食品安全。烹飪網站Simply Recipes報導，從事有機米種植的加州Lundberg農場主人倫德伯格（Brita Lundberg）建議，最好將生米的儲存溫度保持在華氏55度以下。

她表示，就像任何天然穀物一樣，米若暴露在光、熱或害蟲環境中也會變質；冰箱與冷凍櫃都是不錯的選擇，冷凍櫃甚至能延長幾個月的保存期限。

倫德伯格說，打開包裝袋後，可將生米放入密閉的容器內，防止濕氣與其他可能威脅生米安全與品質的東西進入。她說，自家農場生產的米都採小袋包裝，封口可重複開啟、便於儲存。

倫德伯格表示，若短期內可食用完，用夾鏈袋裝也沒問題。她建議將原包裝放入拉鏈袋中，盡可能確保生米的新鮮。在封口前，盡量擠出袋內的空氣；如果需要長期儲存，可選擇更堅固的玻璃或塑膠容器。

食品科學家卡特萊特（Zachary Cartwright）指出，應將生米存放在單獨的容器中，以維持品質；並確保蓋子蓋牢，以減低水活性（water activity）的增加所導致的有害微生物生長、害蟲污染以及氣味吸附等。

卡特萊特說，可使用透明的容器，較容易看見生米是否有變質或蟲害跡象；並且最好將容器放置於涼爽、陰暗與乾燥的地方。他說，避開任何潮濕或濕度高的地方，甚至可考慮使用乾燥劑；此外，要避免陽光直射或受熱，這些因素都會加速生米熟成過程，影響口感。

生米若儲存不當，會影響安全與口感。首先注意包裝上的日期，倫德伯格表示，如果儲存得當，生米至少可放上一年。她說，米與其他穀物一樣，除了保存期限外，還有最佳賞味期限；這是透過保存期限測試出的日期，可確保煮出新鮮、美味、鬆軟的米飯。過了最佳賞味期的生米雖然仍可安全煮食，但可能聞或吃起來味道不對。

倫德伯格也建議，生米要與香料、大蒜等分開存放，以免吸收了它們的氣味。

加州

上一則

想靠一份收入過退休生活？地產經紀幫你找到5城市

延伸閱讀

饞百妹 冰糖葫蘆/厚切炒酸奶 好吃好看

饞百妹 冰糖葫蘆/厚切炒酸奶 好吃好看
賓州未開封早餐盒出現神秘字條 引FDA關注

賓州未開封早餐盒出現神秘字條 引FDA關注
雞蛋存放冰箱門不夠冷 有個地方更安全

雞蛋存放冰箱門不夠冷 有個地方更安全
菠菜料理這樣煮 翠綠不苦澀

菠菜料理這樣煮 翠綠不苦澀

熱門新聞

Image by Lukas Bieri from Pixabay

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

2024-01-25 11:53
好市多(Costco)。美聯社

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

2024-01-30 09:24
藍莓。Image by Beth Thomas from Pixabay

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

2024-01-26 10:58
退休族每個月領取社安金金額多少，是以職場工作薪酬最高的35年收入計算。勞工的配偶屆滿62歲時，便可根據另一半的收入紀錄申領社安金。(路透)

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

2024-01-26 10:35
Image by Squirrel_photos from Pixabay

你可能沒聽過的連鎖超市 剛獲選為全美最佳

2024-01-26 11:43
Photo by Val Vesa on Unsplash

準備退休？注意最易吃掉積蓄的4大開銷

2024-01-30 09:49

超人氣

更多 >
台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州
華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單
參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物