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正門有這5樣東西 讓你家更安全

嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」3大理由

正門有這5樣東西 讓你家更安全

編譯周靜芝 / 即時報導
明顯的門牌號碼。Image by John R Perry from Pixabay
明顯的門牌號碼。Image by John R Perry from Pixabay

住家門口是歡迎訪客的地方，但僅限於受歡迎者。作為住宅最顯眼的入口，很容易遭到闖入，居家安全網站Bob Vila指出，盡可能嚇阻宵小並確保前門安全，是保護家人與財產的方法之一。以下這些物品可有助於達到目的：

1. 加強隱私的玻璃貼膜

透明玻璃或裝有側燈的大門，在陽光照射下非常耀眼，但也會讓不速之客清楚看到屋內情況。不過，想要遮擋外人視線並不需要厚重的窗簾，在玻璃內側貼上一層不透明薄膜，既保護隱私又有裝飾效果，同時不致阻擋光線，可保護家中財物不遭歹徒覬覦。

2. 安全警告標誌

無論是否有花錢請保全公司監控住宅動靜，竊賊都無從知曉。在院子放上安全警告標誌，或許會讓宵小在闖空門時有所忌憚。Bob Vila建議，最好把標示牌放在院子靠近門前台階處，確保不會被漏看；另外，還可以把標示牌附的安全警告貼紙貼在周圍的窗戶上。

3. 明顯的門牌號碼

如遇上非法闖入或需要緊急醫療支援時，警察或急救人員要能盡快找到地址。小的門牌號碼很難被看到，會讓他們在第一時間錯過。為了便於從街道上清楚看見，門牌號碼至少要有6英吋高；為了清晰可見，應將門牌號碼安裝在顏色對比鮮明的牆面或郵箱上。

4. 虛擬安全攝影機

錄影監視器是任何家庭安全計畫的重要一環，但安裝監視系統至少要花費1000 元以上。Bob Vila指出，如果這超出了個人預算也不用擔心，市面上有許多真假難辨的虛擬攝影機；為了效果更逼真，最好挑選有電線以及在夜間會閃爍的紅燈。

5. Wi-Fi視訊門鈴

如果竊賊認為沒有人在看，即使是在光天化日之下，他們多半會直接從前門闖入。居家保全最普遍的小工具之一就是Wi-Fi視訊門鈴；當有人靠近前門時，門鈴會向設定的智慧手機發送警報並錄影。歹徒也越來越懂得避開安裝有能記錄其犯行設備的住宅。

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