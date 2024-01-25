輕忽尿道感染 賓州少女敗血性休克生命垂危

示意圖。Photo by Olga Kononenko on Unsplash

尿道感染千萬別以為喝喝蔓越莓汁就沒事，賓州 少女凱蒂‧蘇麗文（Katie Sullivan）拖延不治療，導致敗血性休克、生命垂危的例子，足資借鏡。

18歲的蘇麗文是匹茲堡人，下背部痛了一個月，以為是她接受體操和壘球訓練太密集所致，不料聖誕節 過後，突然情況危急，用直升機緊急送醫，醫生診斷，是尿道感染經久不治，變成敗血性休克。

她媽媽夏農‧蘇麗文（Shannon Sullivan）說，醫院檢查發現，女兒的尿道發炎了約一整個月，腎臟都穿孔了，導致背部肌肉和腎臟後面出現肝臟膿腫，變成敗血性休克，「18歲很健康的孩子，現在卻命垂一線。」

醫生讓她進入昏迷狀態，以便進行搶救，她家人說目前已有好轉的跡象，媽媽問她想不想回家？「她說想。他們（醫護人員）問她痛不痛？她搖頭說不痛。」

凱蒂的醫生認為，她病得那麼嚴重，要完全康復，還有很長的路要走。儘管她本來底子很好，強壯又健康，但經此折磨，要重新站穩雙腳，需要一段時間。

蘇麗文的家人希望大家知道，身體出現再小的問題，都不要輕忽。她母親說，「即使你覺得沒甚麼，拜託去檢查一下。我自己是職業護理師，作夢一萬次都沒想到會有這麼一天，會看著自己18歲的女兒因為腎功能失調生命垂危，被插著管子，緊急接受治療。」