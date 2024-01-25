長期吸空汙廢氣 通勤族血壓會升高、有害心血管

連接紐約曼哈頓和布魯克林(布碌崙)的威廉斯堡大橋，經常塞滿通勤車流。(美聯社)

「內科醫學年鑑」(Annals of Internal Medicine)最新刊登的研究報告，每天在車流繁忙公路上行駛的通勤族，即使待在車內，也會因為長期吸入未經過濾的髒空氣，導致血壓升高、罹患心血管疾病 。

該研究主持人、華盛頓大學(UW)環境暨職業健康科學系(Department of Environmental and Occupational Health Sciences)教授考夫曼(Joel Kaufman)新聞稿強調：「身體有一套維持腦部血壓不變的複雜機制，但是交通空汙會影響部分血壓功能。」

該實驗安排一組健康受試者(年齡22-45歲)在尖峰時段駕車行經西雅圖 (Seattle)高速公路並監測血壓，其中兩趟車程途中，將未經過濾的廢氣排入車內，模擬實際生活狀況。

但是第三趟車程，則透過高效濾網(HEPA)空氣過濾器，去除86%懸浮汙染物(particulate pollution)，不過受試者在駕駛途中，並不知道自己是吸入乾淨空氣或吸入廢氣。

新澤新州進出紐約曼哈頓的林肯隧道出入口，經常塞滿通勤車流。(路透)

結果實驗發現，和吸入乾淨空氣的駕駛相比，吸入廢氣的受試者血壓升高逾4.50毫米汞柱(mmHg)，而且血壓升高速度相當快，在開車後約一小時內即達高點，雖然實驗時間未達24小時，然而吸入空汙後的血壓升高狀況至少會維持24小時，更令人難以置信的是，受試者血壓升高幅度相當於攝取高鈉食物。

考夫曼表示，血壓升高和罹患心血管疾病息息相關並強調：「大家愈來愈清楚，空汙和心臟疾病的關聯，即使是相對低汙染的空氣也會對血壓構成重大危害。」

由於實驗有效過濾空氣中的懸浮顆粒，汙染程度最低，反之，公路廢氣懸浮物含量最高，考夫曼解釋道：「暗示著超細顆粒(ultrafines)可能對血壓影響更鉅，但需要進一步研究證實。」