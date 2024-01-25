視力退化 恐是罕見阿茲海默症前兆

舊金山加大研究團隊的大規模跨國研究顯示，視力問題恐是較為罕見的阿茲海默症徵兆。圖為一名女子接受正子斷層掃描，以診斷阿茲海默症。(美聯社)

舊金山 加大(University of California, San Francisco)研究團隊日前發表於醫學期刊「刺胳針神經學」(Lancet Neurology)的大規模跨國研究顯示，視力問題恐是較為罕見的阿茲海默症 (Alzheimer's disease)徵兆，名稱為後大腦皮質退化症(posterior cortical atrophy)的變異，患者最開始出現狀況是視力不清，而非記憶不佳。

華盛頓郵報23日報導，加州 馬里昂郡(Marin County)婦人蘇珊‧史都華(Susan Stewart)2021年聖誕節與家人玩骨牌遊戲時，發現75歲丈夫查理‧史都華(Charlie Stewart)看不清骨牌上的圓點。由於沒有失憶症的家族史，丈夫記憶也沒問題，她認為只是視力問題而已。

圖為阿茲海默症病患受損的大腦(左側)與正常大腦的橫截面對照圖。(美聯社)

幾個月過後，查理‧史都華被診斷出後大腦皮質退化症，是一種較少見的阿茲海默症。專家指出，後大腦皮質退化症患者的徵兆最初從視力開始，而不是記憶問題，可能導致數以千計民眾在幾年當中錯失即早發現即早治療的機會。

舊金山加大研究人員分析來自16個國家、共計1092名後大腦皮質退化症患者的紀錄。統計顯示，患者平均出現徵兆是59歲，比絕大多數阿茲海默症患者發病年齡提早了5年至6年。

研究人員指出，後大腦皮質退化症患者可能約占阿茲海默症患者的10%，換算起來在美國約將近70萬人。

研究報告執筆人之一、舊金山加大阿茲海默症研究中心(Alzheimer's Disease Research Center)主任拉賓諾維西(Gil D. Rabinovici)指出，對於喚起社會大眾對於這種症狀的注意，還要加強努力。他說，這項大規模研究發現的結論之一便是，等到患者獲得診斷證實的時候，其實病情已拖了好幾年。