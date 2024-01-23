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注意這5預警 有可能是前列腺癌

編譯潘勛／即時報導
事實上半數男子到了50幾歲就有良性的前列腺腫大，到了80幾歲，這個比例更來到90%。（本報資料照片）
事實上半數男子到了50幾歲就有良性的前列腺腫大，到了80幾歲，這個比例更來到90%。（本報資料照片）

男人隨著年紀漸長，前列腺會肥大。事實上半數男子到了50幾歲就有良性的前列腺腫大，到了80幾歲，這個比例更來到90%。隨著前列腺腫大，會壓縮到尿道，導致排尿問題；前列腺腫大惱人的程度更甚於傷害到健康，而且可以治療。

前列腺癌也很常見，八分之一男性一生中會得到。「美國防癌學會」(American Cancer Society)指出，2023年診斷新增28萬8300件前列腺癌案例。只是這種癌症非到晚期，不然症狀並不會出現，而出現時，癌細胞已擴散。

除了排尿系統出現症狀，晚期前列腺癌會導致骨骼疼痛、體重流失及背痛。

「密西根醫學」(Michigan Medicine)中心泌尿腫瘤學主任摩根(Todd Morgan)表示，一些普通症狀很難認出來，大多時候症狀與實際疾病完全不同。

一些症狀顯示前列腺出了問題，良性或已轉為癌症。為資安全，若出現以下任一症狀，請就教你的醫生：

一、排尿有困難。尿柱微弱，要開始小便都有困難，或者緊急想小便，在夜間尤其如此，這些跡象都指出，你的前列腺已經腫大，或者變為癌症。

二、血尿。本症狀顯示尿道感染，值得注意，要設法排除。

三、因感染，小便或坐下來會疼痛或不舒服，應就醫確定狀況。背、胸或髖部疼痛是癌症已進一步發展，轉移到骨骼的跡象。

四、勃起功能障礙。雖說這個毛病隨著男性自然老化就會出現，前列腺癌也會干擾你的勃起能力。

五、射精會痛、射精時精液比尋常時來得少，還有精液裡有血，都是前列腺癌的警訊。

癌症 癌細胞 腫瘤

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