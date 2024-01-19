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家具跟進「快時尚」趨勢 3000元沙發3年後就不堪用

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家具跟進「快時尚」趨勢 3000元沙發3年後就不堪用

記者顏伶如／即時報導
在過去，沙發可能是10年才買一次的商品，現在平均使用壽命則在7年左右，甚至更短，除了某些最昂貴的款項之外。（Pexels）
在過去，沙發可能是10年才買一次的商品，現在平均使用壽命則在7年左右，甚至更短，除了某些最昂貴的款項之外。（Pexels）

從服飾圈掀起的「快時尚」(Fast Fashion)趨勢，以廉價材料、掌握流行脈動等特點吸引消費者，但因產品使用壽命極短而製造大量垃圾。華爾街日報報導，家具商品跟進這股風潮，花3000元買的新沙發，只用3年恐怕就要丟棄，以往能用數十年的家具，如今看似光鮮卻使用次等物料，買回家之後很快就不堪使用。

在過去，沙發可能是10年才買一次的商品，現在平均使用壽命則在7年左右，甚至更短，除了某些最昂貴的款項之外。

專家指出，高品質沙發依然存在，只是在市場上很難找到；家具市場能找到的選項，即使是3000多元的沙發，通常使用材料並不牢固，作工粗糙。業者則說，製造商增產、原料價格走高、民眾購物成癮等因素，都是家具質量變差的導火線。

住在德州奧斯丁(Austin)的40歲消費者拉賓(Colin Lapin)與妻子艾希莉‧拉賓(Ashley Lapin)2020年買了Joybird品牌原價3136元、特價2038元的Eliot款式皮沙發，不料幾個月後有6個鈕扣脫落，皮革某些部位變色。每次只要坐下，沙發椅墊就向前滑出6吋。

拉賓說，從Big Lots買的400元仿皮沙發品質反而更勝一籌。他表示，並沒有向Joybird反映問題，「我有點被騙的感覺」。

Joybird副總裁歐尼拉斯(Gerardo Ornelas)表示，很遺憾聽到拉賓夫妻的不愉快消費經驗。他說，公司訂有90天退貨規定以及結構、彈簧提供有限度的終身保修(lifetime warranty)，鈕扣則有1年的製造瑕疵保固。

疫情期間，數百萬民眾改為在家遠距上班，家具製造業訂單應接不暇，社群網站則有許多網友秀出新家具的分享。不過，數據分析公司Sprout Social統計，從推特到YouTube、Reddiet等社群平台，2023年裡提到沙發品質差、脫落或坐起來不舒服的關鍵詞，與2020年相比增加了19%。

華爾街日報報導，如今並不容易辨別沙發品質優劣，消費者可以從幾個細節觀察：

品質好的沙發：使用最高檔的真牛皮(cowhide leather)、椅墊使用毛細孔較小的高密度泡棉、結構用料為膠合板(plywood)或硬木(hardwood)、榫眼與榫接使用木釘。

品質差的沙發：標示為「真皮」(genuine leather)但大多屬於人工製品、椅墊使用毛細孔較大的低密度泡棉、結構使用塑合板(particle board，PB，又稱刨花板)或中密度纖維板(fiberboard)、布料並非縫合而是膠黏或釘住、鈕扣沒有確實固定。

華爾街 社群網站 德州

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