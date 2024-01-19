45歲以上者 冬天鏟雪請三思

鏟雪。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

全美各地進入暴風雪、凍雨與寒風刺骨的季節，醫師表示，45歲以上、有心臟病 史，甚至沒有固定運動者，不建議鏟雪，以免徒增罹病和死亡的風險。

美國心臟協會(American Heart Association)專精運動相關心臟病風險研究的學者富蘭克林(Barry A. Franklin)表示，每年都有人在除雪期間或之後心臟病發身亡。

美國急診醫學期刊(The ﻿American Journal of Emergency Medicine) 2011年發表的一項研究指出，1990年到2006年，將近20萬人因鏟雪相關事件掛急診，平均每年有1萬1500人，研究期間內還記錄到1647人死亡，死因全與心臟病相關。

富蘭克林說：「鏟雪的動作對身體的負荷與要求很高，可能導致心跳和血壓驟增，加上身體暴露在冷空氣中會造成全身血管收縮，增加心臟負荷。」

此外，由於鏟雪需要用到平常較少使用的手臂肌肉，而腿部大多保持靜止，血液因此聚積下肢。寒冷天氣會讓動脈收縮，減少流進心臟的血液與血氧。

出力、閉氣，舉起濕冷的雪塊等重物，進一步增加心臟的壓力。

富蘭克林也是密西根州皇家橡樹(Royal Oak)包曼特健康中心(Beaumont Health)的心臟病預防和心臟復健主任，他說：「鏟雪很耗體力，且是心臟病發作的完美風暴。」

富蘭克林建議，45歲以上的人都別鏟雪，這是基於一項具里程碑價值的研究結果，該研究指出，約85%的50歲以上美國成人患有潛在的冠狀動脈疾病。

聯邦疾病防治中心 (CDC)數據顯示，約60%成人至少患有一種慢性病，65歲以上年齡族群則有85%的人至少患有一種慢性病。

富蘭克林說：「我們常看到那些久坐或幾乎不運動的人生病，這些人每年一、兩次在大雪過後到戶外嘗試鏟除車道上的雪，常以悲劇收場。」

其他專家也表示，一個人的心臟病風險取決於其體能，以及是否存在心血管疾病 危險要素，如心血管疾病史、肥胖、抽菸、高血壓、高膽固醇、糖尿病等慢性病。若存在這些風險因素，應避免鏟雪。