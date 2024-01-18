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想減重 這種運動燃燒最多卡路里

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by 👀 Mabel Amber, who will one day from Pixabay
Image by 👀 Mabel Amber, who will one day from Pixabay

每個人都知道，運動能消耗熱量，有助於減重與維持體態。

True You減重中心醫療專家麥高恩（Christopher McGowan）表示，保持每日「熱量赤字」（caloric deficit）對減重者來說極為關鍵，這代表消耗的卡路里要比攝入的更多；雖然「攝入多少、消耗多少」（calories in, calories out）的原則要比簡單的算術複雜得多，也非減重策略的全部，但它有助於制定每日攝入與消耗的卡路里。

生活消費網站Parade指出，想以最小代價獲得最大效益，就得知道什麼運動燃燒的熱量最多。這道數學方程式可能很複雜，但減重專家一致認為，有一種運動是最有效的。

Parade網站諮詢的三位專家都提到了跑步。加州芳泉谷（Fountain Valley）的減重外科手術醫生阿里（Mir Ali）表示，跑步能鍛鍊胸、背、腿部等大肌肉群，也是一項有氧運動。

鍛鍊肌肉群很重要，德州厄文（Irving）的減重門診醫生阿里布哈（Mustafa H. Alibhai）指出，跑步時會用到身體的每一塊肌肉，可消耗最多的熱量。

麥高恩也認為跑步是消耗最多卡路里的首選，而划船、游泳的效果也不錯。他說，跑步、划船與游泳都是強度較高的有氧運動，對身體與心血管的作用更大；與走路等強度較低的運動相比，在一定時間內燃燒的熱量更多。

如果不喜歡跑步，還有其他有助於燃燒卡路里的運動可供選擇，包括：騎自行車、跳繩、拳擊有氧、登山、高強度間歇訓練（HIT）等。

阿里強調，找到自己能持之以恆的鍛鍊方式最重要，不必單因醫生說某種鍛鍊方式能消耗最多熱量而運動卻無法持續下去。

減重 加州 厄文

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