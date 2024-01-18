拒發同性結婚證書 州府職員判賠26萬

肯塔基州羅文郡前書記官戴維斯(右)2015年拒絕向同性戀夫婦頒發結婚證書後，與其中一名申請者莫爾(左)溝通。(美聯社)

肯塔基州 羅文郡(Rowan County)前書記官戴維斯(Kim Davis)因拒絕向一對同性戀 夫婦頒發結婚證書，被聯邦法官裁定必須向這對夫婦額外支付26萬6104元。

2015年，莫爾(David Moore)和艾摩德(David Ermold)提訴控告戴維斯，因她拒絕頒發結婚證書給這對同性戀夫婦，原因是此舉會違反「上帝對婚姻的定義」以及她作為基督徒的宗教信仰。

9月，戴維斯敗訴並被勒令向莫爾和艾摩德支付10萬元賠償金，除此之外，戴維斯還必須支付額外費用。

戴維斯的律師團隊辯稱，這對夫婦所提出律師費太高，認為費用應減少50%以上。根據上周公布的法庭紀錄，法官邦寧(David Bunning)判戴維斯應付給這對夫妻24萬多元的律師費以及1萬4000多元的開支。

邦寧認為，這對夫婦維護結婚和獲得結婚證書的基本權利，所要求的律師費也是合理的。

代表戴維斯的律師事務所Liberty Counsel聲明表示，將提出動議，推翻陪審團的裁決，該裁決授予這對夫婦每人5萬元。該律師事務所表示，因為沒有足夠的證據來判給原告金錢賠償，法官允許他們提出動議推翻陪審團的裁決。

自由律師創始人兼主席斯塔弗(Mat Staver)指出，這個案子還沒有結束，因為戴維斯，以及肯塔基州每一位職員可依照自己的宗教信仰和良心。

斯塔弗表示，此案可望將關於宗教自由保護的議題擴展到肯塔基州以外的地區，並推翻2015年保障同性婚姻重大判例「奧貝格費爾訴霍奇斯案」(Obergefell v. Hodges)，因該案的判決是錯誤的，應該被推翻。