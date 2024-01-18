「新聞報導」最常引爆夫妻政治爭戰 觀看哪個頻道「特別困難」

最新研究顯示，新聞媒體報導是夫妻或伴侶之間政治爭戰的最大觸媒。圖為福斯新聞網報導愛阿華州黨團會議。(路透)

記者胡玉立／綜合報導

2024年總統大選正讓美國政治持續升溫，香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign，UI)研究人員針對政治觀點立場相左的美國夫妻或伴侶爭吵，一探究竟；結果發現，「新聞媒體報導」是兩人關係之間政治爭戰的最大觸媒。

UI研究團隊調查認為，約30%的美國成年人擁有與自己政治觀點不同的伴侶，傳播學教授范杜恩(Emily Van Duyn)深入訪談了67位另一半與自己政治觀點相左的人士，進而發現，對這些夫妻或伴侶來說，表面上看來很普通的決定，例如該選擇觀看哪個電視頻道，可能「特別困難」。

「交錯的政治觀點，為伴侶關係帶來許多挑戰，」范杜恩指出，「他們認為新聞在本質上是政治性的，選擇新聞媒體或分享文章或影片的行為，代表的是故意讓自己的伴侶承認彼此的政治差異。」

值得注意的是，新聞報導尤其會激起伴侶之間原本隱藏的分歧，最終引發衝突、討論和辯論。這樣的政治衝突會以多種方式體現，例如對新聞來源和內容的看法分歧，或者其中一人在另一方分享了他們認為特別令人不安或震驚的新聞後，並沒有和對方類似的強烈反應。

研究發現，不同的政治信念或關係認同，讓伴侶雙方認為需要影響或協商自己的新聞消費行為；研究人員稱這過程為「協商曝光」。而且不論新聞媒體是更公開的電視或在本質上更為私密的社群媒體 ，「協商曝光」都很明顯。

范杜恩評論道，「新聞消費引起的衝突，常常導致個人更想掌控自己的新聞曝光；這樣的強化過程，凸顯個人在當代民主下，正面對同時駕馭新聞和關係的秩序混亂。」

67位受訪者中，39人是女性，27人是男性， 1人被認定為非二元性別。大多數參與者都處於異性戀關係中，與伴侶交往兩年以上。其中有42位白人，11位非裔 ，11位亞裔 ，3位西語裔。

為了解決紛爭，有些夫婦會找一個他們可以同意一起觀看的共同媒體，有些選擇單獨觀看新聞；有些人會找出和伴侶一起消費新聞的方法，以消除彼此分歧，同時也會私下觀看其他新聞媒體。