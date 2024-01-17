紓減壓力 專家教你4妙招

玩遊戲。Photo by Robert Linder on Unsplash

如果讓生活減壓是新年願望之一，那麼除了基本的運動、睡眠充足等建議外，或許還可以找到其他的方法。有線電視新聞網（CNN）邀請專家提供了另外四個妙招，為紓減壓力添點新意。

1. 玩遊戲

成年之後，生活確實變得很現實，但這並不代表必須把童年遊戲的樂趣拋諸腦後。事實上，成年後玩玩遊戲，對於應付壓力與提高生活滿意度依然十分重要。

這些遊戲可以是懷念的童年活動，或是新培養、但卻沒時間享受的嗜好。而從事某些活動確實可以找到個人前進的動力，專家指出，不妨參加「國家遊戲研究所」（National Institute of Play）的測驗，找出個人喜愛的遊戲模式。

2. 做些不花腦筋的事

在電視機前消磨時間以減輕壓力的想法，或許聽起來不太健康，但偶爾耍廢一下，也是必要的。

公共衛生專家加菲爾德（Victoria Garfield）曾接受CNN的訪問，她指出，窩在沙發上的休閒活動，對那些大腦很難「關機」、不容易進行冥想或其他正念練習的人來說很有幫助。

3. 嘆息呼吸法

研究發現，在所有呼吸與冥想技巧中，一種快吸氣慢吐氣的「循環嘆息呼吸法」（cyclic sighing）最為有效。這種呼吸法是用鼻子吸氣，直到肺部感覺半滿，稍作停頓，再次吸氣至肺部完全充滿，然後用嘴慢慢呼氣。

4. 學會感恩

研究發現，在困難的時候，學會時時感恩也能減輕壓力、改善情緒。「感恩練習」有多種方式，例如寫感恩日記，在每晚睡前記下一些事情；或在手機上建立一個感恩相簿，照片可以是任何人事物，包括家人、成就、美麗的夕陽或有意義的文字交流。試著在壓力大的時候瀏覽這些，而不是不停刷手機，看些令人沮喪的消息，或將自己的生活與他人比較。