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傷病太多無力買健保 傳奇體操選手談病危募款的心酸

編譯尤寶琪／即時報導
洛杉磯奧運女子體操金牌得主瑪莉．盧．雷頓(Mary Lou Retton)。圖為2016年檔案照。路透
洛杉磯奧運女子體操金牌得主瑪莉．盧．雷頓(Mary Lou Retton)。圖為2016年檔案照。路透

洛杉磯奧運女子體操金牌得主瑪莉．盧．雷頓(Mary Lou Retton)，日前上電視節目「今日秀」(The Today Show)接受主持人柯特柏(Hoda Kotb)專訪，公開討論2023年秋天，因染罕見肺炎住院後所面臨的的財務困境。她說自己入住加護病房之前，就已經負擔不起健康保險，導致她女兒為了支付醫療費用而向大眾籌款。

現年55歲的雷頓表示：「新冠疫情爆發，加上我離婚，以及我以前做過30多次骨科手術的身體狀況，讓我負擔不起保險。但誰會知道沒有健保又生重病的事會發生在我身上呢？」

柯特柏表示，許多人在這方面的處境與代言過許多產品的雷頓相似，也無力負擔健保。

「是的，沒錯，」雷頓同意道，「生活總是會碰上事情，而我就是買不起健保又生病，但我現在都辦好了。」

雷頓的女兒麥肯納(McKenna)2023年10月首次分享了她母親健康的消息，其中就包括前往Spotfund籌款頁面的連結；麥肯納當時寫道：「我媽媽罹患了一種非常罕見的肺炎，正在與死神戰鬥；她無法自主呼吸，並已經在加護病房住了一個多星期了；出於對她和她隱私的尊重，我不會透露所有細節；但我得說，她目前沒有保險。」

雷頓的另一女兒謝菈(Shayla)在節目上分享了她母親在與疾病抗爭這段期間，她們需要經濟援助的內幕；她說：「我們只是想，如果她挺過來了，我們不希望她還得要擔心支付醫療帳單。」

募款活動引發了全球粉絲的響應，最終籌集了超過45萬9000元；在付清雷頓的所有醫療費用後，麥肯納說，所有剩餘資金都將捐贈給她母親所選擇的慈善機構。

洛杉磯奧運女子體操金牌得主瑪莉．盧．雷頓(Mary Lou Retton)。圖為...
洛杉磯奧運女子體操金牌得主瑪莉．盧．雷頓(Mary Lou Retton)。圖為1984年在洛杉磯奧運會上表演後，得到了掌聲。美聯社

健保 保險 醫療費

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