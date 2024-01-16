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結婚率下降 為人父母比率穩定

編譯徐薏茹／綜合報導
調查發現，2015年至2023年，25歲以上人口中已婚成年人的比率從55%降至51%，而承認為人父母者的比率則保持穩定。(美聯社)
調查發現，2015年至2023年，25歲以上人口中已婚成年人的比率從55%降至51%，而承認為人父母者的比率則保持穩定。(美聯社)

鹽湖城媒體Deseret News的一項調查發現，隨著美國結婚率下降，國人表示相較於成雙配對，養兒育女對於他們的身分認同更重要。

該調查發現，2015年至2023年，25歲以上人口中已婚成年人的比率從55%降至51%，而承認為人父母的比率則保持穩定。Deseret News已連續九年對美國人關於婚姻與家庭的看法進行年度調查。

該調查的共同主持人卡波維茲(Christopher F. Karpowitz)指出，研究人員發現上教堂的共和黨人與無宗教信仰的民主黨人之間，對於婚姻生活的看法分歧愈來愈大。

卡波維茲說：「對婚姻觀念支持度下降的最大變化，非常可能來自本身就已婚的族群，包括收入超過12萬元、擁有大學學位的人，我們也看到民主黨人普遍有下降趨勢。」

他稱這些發現是「文化戰爭緊張局勢」令人擔憂的跡象。卡波維茲補充：「另一方面，我們也看到在右翼一些令人擔憂的問題，例如以公共項目資助家庭的意願漸低，尤其是收入較低的人。」

調查報告指出，上教堂的共和黨人「顯然更贊同婚姻」，但民主黨人更願意用稅金支持婚姻及家庭制度。

報告指出，共和黨人顯然喜歡婚姻，並且有愈來愈多的共和黨人贊同，若是上教堂的人，比率則更高，對婚姻的認可在某種程度上被認為是「右派」。

受訪的民主黨人支持針對家庭與兒童的公共支出計畫，但他們不太相信結婚是養兒育女的必要條件。

立場保守的美國企業研究所(American Enterprise Institute)是Deseret News調查的諮詢顧問，該智庫高級研究員威爾克斯(W. Bradford Wilcox)表示，這項調查證實他的研究，顯示意識形態已成為比宗教更準確的觀察婚姻因素，「觀察保守派的生活方式，首先會發現他們更有可能結婚，其次，他們也更可能擁有快樂的婚姻。」

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