尿道感染易危性命 多喝水別憋尿

專家表示，預防尿道感染最好的方式是適度飲水及避免憋尿。(本報資料照片)

國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)經報導指出因尿道感染而住院，讓人對這種常見的症狀關心起來；尿道感染很容易惡化到危及性命，對老年人更是如此。

華盛頓郵報報導，奧斯丁現年70歲，做完前列腺癌手術後發生尿道感染；院方表示，感染後來已經清除，奧斯丁可望完全康復。

專家表示，細菌經由尿道可感染到腎臟、輸尿管、膀胱或尿道，孳生後便是尿道感染。而預防尿道感染最好的方式是適度飲水及避免憋尿。

2022年發表在「公衛前沿」(Frontiers in Public Health)期刊的一篇報告指出，2019年全球據估有4億例尿道感染，致23萬7900人死亡。研究指出，雖說男女都會受尿道感染影響，但女性更容易感染，是男性的3.6倍。

克利夫蘭泌尿及腎臟學者巴吉克(Petar Bajic)表示，女性尿道感染更常見，部分原因在女性尿道比男性短，細菌由外入侵更容易抵達腎臟。

約翰霍普金斯大學醫學院泌尿學副教授克利夫頓(Marisa Clifton)表示，男性尿道感染較不常見，但一般更為複雜，男性尿道較長，在外部，所以細菌要一路入侵到膀胱困難得多。

巴吉克表示，男性通常先因前列腺腫大，才會尿道感染；前列腺腫大更可能憋住尿，是尿道感染的危險因子。

其他男女尿道感染的因素是腎結石，不僅導致尿道感染，有時還阻擋尿液，發生嚴重的併發症 。

由青春期開始，尿道感染的機率增加，35歲是尖峰，男女皆然。死於尿道感染的人很少，但根據公衛前沿所刊報告指出，65歲到70歲的人因尿道感染而喪生者顯著增加，也是男女皆然。

住院也可能導致尿道感染，因為病人可能接觸到有抗生素抗藥性的細菌。專家指出，有些病人遵醫囑服用抗生素，殺死尋常細菌，卻容有害的細菌孳長。

巴吉克指出，發生尿道感染應就醫檢查，無論在初級醫療還是緊急醫療階段，不可掉以輕心。

尿道感染的主要症狀是排尿疼痛、小腹或背部下端疼痛、新出現尿失禁或尿失禁惡化。