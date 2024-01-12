奧斯丁為何隱匿病情 醫師：事關隱私尊嚴

國防部長奧斯丁。(美聯社)

國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)因隱匿前列腺癌(又稱攝護腺癌)病情，消息曝光後引發華府政壇風暴。有男性健康專家指出，其實奧斯丁的行為並不令人意外，因為在講究男子氣概的文化中，一般男性對於暴露自身的弱點，那怕是重大健康問題，總是特別糾結。

奧斯丁甚至在華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed Army Medical Center)住院動手術，也未及時向最高統帥報告。五角大廈發言人承認，前列腺癌和相關治療涉及極度個人隱私，因此部長遲遲不願公開病情。

前列腺癌專家、克利夫蘭醫學中心(Cleveland Clinic)泌尿科醫師海伍德(Samuel Haywood)表示，「男人可以非常堅忍，他們不喜歡談論自己的健康問題。」

心理學者也指出，有關男性雄風的文化態度和壓力，可能是導致奧斯丁選擇隱匿的原因之一。根據妙佑診所(Mayo Clinic)說法，由於男性通常一生都能保持旺盛性慾和性功能，但前列腺癌有時會導致勃起障礙和尿失禁，會令部分男性深以為恥。

「男子氣概有一部分是來自於『自我效能』(self-efficacy)，也就是個體本身達成目標的能力；」洛杉磯開業婚姻治療師安德森(Erik Anderson)指出，「失去膀胱控制力、或小便時疼痛，甚或性功能障礙都足以嚴重影響一個男人的自尊。」

美國防癌協會(American Cancer Society)指出，前列腺癌是除皮膚癌以外，美國男性最常見的癌症類型，而且罹患風險會隨著年齡而增高。

前列腺癌好發於老年男性，美國男性中每八人就有一名罹患前列腺癌，非裔 男性的罹病比率更高達六分之一。現年70歲的奧斯丁，是美國史上第一位非裔國防部長。

其實前列腺癌是可治癒的，海伍德醫師表示，其致死率只有大約3%；但由於患者拒絕透露病情，使得治療變得困難。而且許多男性不知道自己是高危險群，因為他們不了解家族病史。

「前列腺癌無法靠自我檢查發現，」海伍德醫師說，「所以男性如果可以公開談論它，互相提醒『你去檢查前列腺了嗎？』或『你有沒有跟醫生討論過這件事？』那就是個理想世界了。」