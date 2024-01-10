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新年志向是改善健康？專家教你五個秘訣達目標

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Simon from Pixabay
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新年伊始，許多人都會興致勃勃地立定計畫，其中以改善健康與減重的目標最為常見；但研究顯示，隨著時間流逝，這些決心與計畫往往很難堅持下去。ABC新聞報導，如何在今年成功實踐健康與養生計畫，以下是專家提出的5個秘訣：

1. 根據個人需要設定可實現目標

加州Cedars-Sinai體重管理與代謝健康中心主任維拉奎茲（Amanda Velazquez）指出，如果沒有實現自己設定的目標，容易感到沮喪與氣餒。

她建議從小的目標做起、循序漸進，例如如果打算開始運動，可考慮從每天散步一次、每次30分鐘開始，每周進行數次；然後逐漸增加，直到達到聯邦疾病防治中心（CDC）建議的每周進行150分鐘適度運動。

2. 全面檢視自己的健康

維拉奎茲表示，人們通常只關注某些健康數據，但健康不僅是體重計上的數字。她說，不妨自問運動耐受力（exercise tolerance）提高了嗎？白天是否感覺更有活力？歸根結柢，最重要的是個人整體的健康。

3. 不要害怕說「不」

我們有時會覺得需要遷就他人，但不管是朋友邀請夜晚出外玩樂，或是與親朋好友共進晚餐，應學會對不符合自己目標的食物與習慣說「不」。此外，維拉奎茲建議，可考慮參加與個人目標一致的其他健身活動。

4. 建立個人「支援系統」

維拉奎茲表示，有時生活會出現難以駕馭的突發狀況，在追求目標的過程中，不妨考慮找人幫忙一起負責達成。國立衛生研究院建議，可利用社交關係的力量，來幫助自己養成更健康的生活習慣；例如找朋友、家人、另一半或同事討論遇到的挑戰，他們會為你加油打氣，有助於保持動力。

5. 保持正向思考

如果過於專注負面因素，很可能讓人失去動力。維拉奎茲指出，人們喜歡把事情想成完全做好或是完全不要做，所以往往在一兩次失誤後就放棄了自己的目標。她說，最好的辦法是繼續前進，下次做出更好的選擇；相信自己的能力，不斷提醒自己改變生活方式對健康有好影響。

聯邦疾病防治中心 加州 減重

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