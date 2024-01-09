研究：攝取熱量減少12% 有助放慢老化

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國家衛生研究院（National Institutes of Health (NIH) ）最近發布的研究報告說，每天適度減低熱量的攝取，有助增強肌力，放慢老化，延年益壽。

這篇刊載於「細胞老化」（ Aging Cell）科學期刊的報告指出，減少卡路里的攝取，但不減少維生素和礦物質的吸收，可以延緩老化相關疾病的惡化。

研究人員分析國衛院「減少能量吸收的長期效應」研究資料，包括肌肉解剖觀察所得後，得出如上結論。

國衛院資料顯示，在兩年研究期間內，熱量的攝入減少12%的人，體內「健康老化」的生理機制就會啟動，也就是說，細胞傳達訊號，讓其他細胞打開或關閉某些基因的途徑，會被「叫醒」或被關閉，發揮延緩老化的功效。

研究對象在第一年平均體重減輕了20磅（9.072公斤），第二年體重維持不變。卡路里減少只導致肌肉質量減少，肌肉的力量並未減退。這表示，限制卡路里的吸收，能夠增強肌肉每質量單位產生的力量，這就是所謂的「肌肉特定力量（muscle specific force）。」

研究報告作者、國衛院科研主任斐儒其（Luigi Ferrucci）在全篇摘要中指出，卡路里的吸收減少12%不算多，相當溫和，熱量這麼小幅度的減量攝入切實可行，卻能對健康造成很大的不同結果。

研究團隊說，卡路里的限制攝入，對人類、對老鼠、對哺乳類動物老化生機制的作用都一樣。例如，卡路里的吸收減少後，發炎的基因就被「鎖住」，身體發炎的機率因而降低。

斐儒其說，發炎與老化息息相關，限制卡路里的攝入，是防止身體「易發炎狀態」的好辦法，許多老人呈老態，正是因為他們的身體容易發炎。