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食安專家上餐館 絕不點這4道菜

編譯徐薏茹／即時報導
牡蠣。Image by Jean Louis Tosque from Pixabay
牡蠣。Image by Jean Louis Tosque from Pixabay

外出用餐對食安問題感到憂心嗎？哈芬登郵報(HuffPost)採訪食品安全專家，談論他們外出用餐時會選擇避開的食物種類。

韃靼牛肉（Steak Tartare）

法國餐館常見的韃靼牛肉以剁碎的生牛肉或生馬肉混和紅蔥、酸豆、橄欖油、芥末，表層再打上一顆生蛋黃，這道受歡迎的料理卻是食品安全專家的地雷。

牛絞肉應該煮至華氏160度高溫再食用，以預防食源性疾病，食品科學家夸克勒(Bryan Quoc Le)指出：「生產牛肉的屠宰過程中，動物腸道內的部分排泄物會無可避免的接觸或擴散至生肉。」

屠宰肉會用一些消毒化合物殺菌消毒，「但在牛隻的腸道中發現一些致病的微生物，如大腸桿菌O157:H7型，非常有抵抗力。」所以烹煮牛肉對殺死所有潛在病原體至關重要。

生芽菜（Raw Sprouts）

苜蓿、三葉草、綠豆芽、豆芽等生芽菜經常夾進三明治或捲餅內，或被用作精美擺盤的裝飾，然而這些生芽與許多食物中毒事件有關。

夸克勒表示，芽是從攜帶微生物孢子或菌落的非無菌種子所生長，被保存在華氏70度至85度的潮濕環境中，由於這遠高於冷藏條件，這些溫度使微生物能夠相當快速地成長，包括沙門氏桿菌、大腸桿菌、李斯特菌；由於發芽過程需要三至四天時間，這些微生物的細胞數量可達到數十億。

光清洗芽苗無法去除可能導致食源性疾病的微生物，不過烹煮可以殺死細菌。

生貝類，尤其是牡蠣（Oysters）

貝類食物常在食品安全專家的地雷名單上，尤其是生貝類，夸克勒指出：「貝類往往是食腐動物或是底棲攝食生物，可以集結大量的細菌、病毒和其他汙染物。」

另一個主要問題是弧菌(vibriosis)，是一種由弧菌屬細菌引起的疾病，這種細菌生存於沿海水域，人類可能因為食用生牡蠣或貝類而感染，導致如截肢等極嚴重後果。

餐廳對生牡蠣的不當處理，包括溫度控制不當(未保持足夠低溫)，會助長貝類中的病原體生長。

生牛乳（Raw Milk）

北卡羅來納州立大學食品安全專家舒梅克(Ellen Shumaker)解釋，生牛乳未經過巴斯德殺菌法程序，沙門氏桿菌、大腸桿菌、布氏桿菌、曲狀桿菌、李斯特菌等細菌很有可能存在其中。

韃靼牛肉。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from...
韃靼牛肉。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

北卡羅來納州 低溫 高溫

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