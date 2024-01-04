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南加已擁12棟豪宅 知名製作人再砸500萬收購第13棟

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖，非文中的豪宅。Photo by Fabian Wiktor on Unsplash
示意圖，非文中的豪宅。Photo by Fabian Wiktor on Unsplash

有置產狂熱的知名電視製作人瑪西·卡斯（Marcy Carsey），最近再度霸氣出手，豪擲500萬元買下加州布倫特伍德（Brentwood）一棟豪宅。她已在南加擁有至少12棟高價房產，其中包括位於馬里布（Malibu）的4棟豪宅，總價值超過1億5000萬元。

卡斯早年曾擔任「七十年代秀」（70s Show）、「羅斯安家庭生活」（Roseanne）、「天才老爹」（The Cosby Show）、「歪星撞地球」（3rd Rock From the Sun）等電視節目製作人，手上仍握有大把銀行聯貸資金的她，再度買下位於名下一棟房產隔壁的房子，一點都不讓人意外。

精品消費網站Robb Report報導，由於卡斯新入手的這棟房子從未上市過，因此照片與相關細節不多。但稅務資料顯示，該棟現代風格的建築前一次是在1987年、以約140萬元價格賣給一位醫生。

建於1950年代的這棟住宅位於日落大道（Sunset Boulevard）以南數個街區，有四間臥室、三間浴室，居住面積為2100平方英尺；0.32英畝的土地上，還有一棟獨立建築，可能是車庫或改建的客房。該處地點十分隱密，位於一條巷弄盡頭，種有多株棕櫚樹隔絕外界視線。

卡斯從2007年起就擁有隔壁一棟建於1930年代的都鐸風格（Tudor-style）建築，當時是以440萬元的價格買下；但不清楚這位傳奇電視製片人是否曾在該屋住過一晚。據瞭解，可能是她女兒瑞貝卡（Rebecca）的居所，而卡斯主要住在附近布倫特伍德公園社區的一座更大、更奢華的莊園。

外界估計，79歲的卡斯個人淨資產高達5億元。除了在馬里布與布倫特伍德的多筆房產外，這位出生麻塞諸塞州的女富豪也在加州的蒙特斯托（Montecito）、太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）和西木區（Westwood）置產，另外在猶他州帕克城（Park City）有座滑雪度假小屋。

加州 猶他州 南加

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