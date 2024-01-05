上訴法院：「緊急事故」不能當德州醫院墮胎依據

2022年6月24日「羅訴韋德案」被最高法院推翻後，支持墮胎權的群眾在德州奧斯汀市區遊街抗議。(美聯社)

聯邦第五巡迴上訴法院2日裁定，拜登 政府不得引用1986年聯邦法律「緊急醫療事故處理和勞動法」(Emergency Medical Treatment and Labor Act，EMTALA)，要求德州 醫院為面臨生命危險的婦女墮胎 。

這起官司是「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年6月被最高法院推翻後，出現在聯邦與各州法院的諸多墮胎權攻防訴訟之一。拜登政府2022年頒布指南，規定醫院「必須」(must)為面臨生命危險的孕婦提供墮胎服務，援引法律則是「緊急醫療事故處理和勞動法」。

根據「緊急醫療事故處理和勞動法」條款，急診室必須根據規定，為任何急診患者提供可以讓身體狀況得以穩定的治療。

「羅訴韋德案」被推翻後，德州州法禁止絕大多數墮胎，許多墮胎訴訟正由州立法院審理中。一名德州孕婦因腹中胎兒經診斷患有致命風險的基因疾病，而向法院訴請緊急墮胎，上個月遭德州高等法院拒絕。

反墮胎陣營已在幾個不同司法轄區針對「緊急醫療事故處理和勞動法」提告。德州政府與反墮胎組織聯手針對「緊急醫療事故處理和勞動法」提告，希望擋下拜登政府指南，結果在聯邦區域法院勝訴。拜登政府向聯邦第五巡迴上訴法院上訴，但三名法官組成的合議庭投票一致通過駁回上訴。

設在紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院，被廣泛視為美國最保守的法院之一。

在2日的裁決指出，拜登政府指南不得用於要求德州急診室為婦女墮胎，也不得用來逼迫兩個提告組織「美國反墮胎婦產科醫師協會」(American Association of Pro-Life Obstetricians & Gynecologists)、「基督教醫科及牙科協會」(Christian Medical & Dental Associations)成員為婦女墮胎。