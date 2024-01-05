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「優先預防」 愈來愈多婦女未懷孕先備墮胎藥

記者顏伶如／綜合報導
不少民眾擔心萬一需要墮胎恐將遭遇阻礙，成千上萬並未懷孕的婦女未雨綢繆預先準備墮胎藥丸。(美聯社)
不少民眾擔心萬一需要墮胎恐將遭遇阻礙，成千上萬並未懷孕的婦女未雨綢繆預先準備墮胎藥丸。(美聯社)

保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年6月被最高法院推翻後，多個共和黨執政州紛紛通過立法限縮婦女墮胎權；「美國醫學會內科醫學期刊」(JAMA Internal Medicine)2日刊登最新研究指出，不少民眾擔心萬一需要墮胎恐將遭遇阻礙，成千上萬並未懷孕的婦女未雨綢繆開始囤積墮胎藥丸，這種現象在已通過法律嚴格限制墮胎的州特別明顯。

還沒懷孕就先準備墮胎藥丸的「優先預防」(advance provision)，屬於相對較新的節育措施，但自從「羅訴韋德案」被推翻後，在生育計畫中扮演的角色愈來愈重要。

奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)研究人員統計，採取「優先預防」措施的未懷孕婦女年齡大多超過30歲，以白人為主，並未育有兒女，住在貧窮率較低的都會社區。

美聯社報導，藥物流產占美國所有流產案例的一半以上，通常涉及美服培酮(mifepristone)和米索前列醇兩種藥物。

遠距醫療機構Aid Access為妊娠13周以下孕婦提供墮胎藥丸，但自2021年9月起開始，也為美國地區未懷孕婦女提供墮胎藥丸。

奧斯汀德州大學副教授艾比蓋兒‧艾肯(Abigail Aiken)率領的研究團隊分析Aid Access數據發現，最高法院即將推翻「羅訴韋德案」的裁決意見書在2022年5月外洩前，Aid Access總共收到6000件「優先預防」案例，平均每日約25件，裁決意見書外洩之後則收到4萬2000宗案例，平均每日約118件。

「優先預防」案例增加的尖峰時期發生於裁決意見書外洩到最高法院2022年6月宣布判決之間；反墮胎人士針對墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)興訟，2023年4月間法院判例連續出爐，Aid Access收到「優先預防」案例出現另一波高峰。

研究顯示，未懷孕婦女被問到為何採取「優先預防」措施時，絕大多數回答「確保個人健康及擁有選擇權」，以及「針對可能頒布的墮胎限縮法規預做準備」。

紐約時報報導，艾肯指出，民眾顯然對於墮胎權議題極為關注，認為墮胎權益岌岌可危或權益面臨大幅限制 ，因此產生「我需要預先做好準備」的心態。

墮胎 德州 紐約時報

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