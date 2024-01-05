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AT&T代言人遭網暴 獲另一代言人主動打氣

記者胡玉立／綜合報導
為AT&T電視廣告代言並飾演莉莉的米拉娜薇恩翠，曾因此角色飽受網路猥褻言論霸凌，受傷甚深。(美聯社)
為AT&T電視廣告代言並飾演莉莉的米拉娜薇恩翠，曾因此角色飽受網路猥褻言論霸凌，受傷甚深。(美聯社)

為美國電話電報公司(AT&T)電視廣告代言數年、成功扮演推銷員莉莉(Lily)的女演員米拉娜薇恩翠(Milana Vayntrub)，曾因此角色飽受網路猥褻言論霸凌，受傷甚深；在苦惱不堪之際，另一位資深廣告代言人史蒂芬妮考特尼(Stephanie Courtney)為她打氣，讓薇恩翠深深感動。

紐約時報在上月28日的人物專題報導中，談到薇恩翠這幾年飾演莉莉的心路歷程，以及她遇到的網路霸凌，同時揭露她與考特尼因此生出的「隊友」情誼。

現年36歲的薇恩翠10年前以鄰家友善女孩模樣成功試鏡，2013年起陸續在許多AT&T廣告中飾演快樂員工莉莉一角，喜感十足地與顧客互動；雙方合作一度中斷，但2020年疫情伊始，薇恩翠主動向AT&T提議，由她在自家自導自演一系列以疫情為主題的廣告。

莉莉一角重返鎂光燈下，卻出現了意想不到的結果，薇恩翠開始飽受網路性騷擾

紐時報導，2020年夏天，網路上一個活躍角落鎖定薇恩翠的身型，戲稱她為「擠奶媽媽」(Mommy Milkers)；AT&T社群媒體開始出現大量下流言論和牛奶杯表情符號，薇恩翠個人帳號也受到攻擊，有人向她發表性別歧視言論，還有粉絲要她索取裸照。

面對網路性騷擾，薇恩翠2020年8月在Instagram直播譴責說，「這些評論讓我很受傷，我有遭到性侵的感受。任何一則評論我都不同意。」

就在此時，薇恩翠接到了在前進保險公司(Progressive)廣告中飾演弗洛(Flo)角色的考特尼的打氣電話。

考特尼告訴紐時，她沒有經歷過在薇恩翠網路上遭遇的那種騷擾，但她看到薇恩翠面臨的困擾並打電話給她。薇恩翠表示，考特尼是很好的傾聽者，考特尼的電話讓她感覺到「有人和我是同一隊的」。

儘管受到騷擾，但扮演莉莉一角，確實讓薇恩翠的職涯起飛，報酬更徹底改變了她的生活水平。在被問到扮演莉莉的是否「利大於弊」，薇恩翠答道：「絕對是。」

在前進保險公司廣告中飾演弗洛角色的史蒂芬妮考特尼(右)，曾打電話聲援米拉娜薇恩翠...
在前進保險公司廣告中飾演弗洛角色的史蒂芬妮考特尼(右)，曾打電話聲援米拉娜薇恩翠。(美聯社)

AT&T 性騷擾 疫情

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