節日過完了 聖誕樹怎麼處理？

全美許多城市和地方都設有免費的聖誕樹回收站。圖為佛羅里達州一處農場工人把聖誕樹進行回收。(美聯社)

根據聖誕樹協會(Christmas Tree Association)，美國每年聖誕節 可售出約在2500萬至3000萬顆聖誕樹；根據習俗，在節後第12天，也就是1月6日之前就把聖誕樹收掉，會帶來霉運；當民眾準備好要跟聖誕節說再見時，以下方法可以幫你處理聖誕樹，或給聖誕樹一個新生命。

多數城市和地方都會提供路邊回收服務，你可以在網路上找到當地回收的時間表；記得要先上網查一下，是否需要先將聖誕樹裁切到特定的長度，才符合回收；需注意的是，千萬不要在室內壁爐或柴火爐中焚燒，因為新鮮樹汁可能會引起火災。

根據明尼蘇達農業廳(Minnesota Department of Agriculture)，如果你的聖誕樹是種植於其他州，那就可能會帶有入侵物種；這種情況下，就不要將聖誕樹丟在自家後院做成堆肥。

先上谷歌 (Google )或Earth 911收巡你所在地區的聖誕樹回收選項；根據聖誕樹協會，美國各地有提供超過4000多種聖誕樹回收計畫。

多數城市和地方都有免費回收站； 例如，回收站通常會將聖誕樹改製成土壤覆蓋層，用於社區水土流失保護計畫；像是男、女童軍等非營利組織，只要少量捐款，他們也願意前來回收聖誕樹。

人造聖誕樹則無法回收，需與普通廢棄物一起處理。

另外，丟棄時用塑膠袋或塑膠布將聖誕樹包起來，避免針狀葉或樹汁掉滿地；樹木越乾燥，葉子就落得越快，也更容易起火燃燒；一旦聖誕樹乾了以後，裝飾燈品就應該立即移除，避免危險。

或是你可以發揮創意，賦予聖誕樹新生命，改造成精緻的花環、餵鳥器等。