被控有害健康 農化公司孟山都又挨罰8.5億

孟山都生產的除草劑Roundup被指致癌，面臨數千起訴訟；該公司去年11月已被判須賠償3億3200萬元給一名聲稱Roundup導致他罹患癌症的男子。(路透)

華盛頓州 陪審團日前作出裁決，農藥及化工公司孟山都(Monsanto)生產的多氯聯苯(PCBs)產品有毒，需賠償該州一所學校的七名前學生的家長志工8億5700萬元；原告表示，因接觸到孟山都的製品而發生一堆健康問題，包括腦部受損及自動免疫系統毛病。

媒體報導，本判決時逢孟山都另外面臨數千起訴訟，指其除草劑嘉磷塞(Roundup)造成傷害；該公司去年11月才被判罰3億3200萬元，給一名聲稱嘉磷塞導致他罹患癌症 的男子。

在這起最近的訴訟當中，那些前學生及家長志工表示，接觸到孟山都的多氯聯苯製品而致健康出一大堆問題；多氯聯苯因有劇毒，1979年遭禁止生產；麻州 氣候及環境衛生廳表示，1950到1970年代，多氯聯苯廣獲使用於防漏堵塞、照明燈具等其他建築物件。

擔任原告專家證人、愛阿華大學(University of Iowa)環境工程學教授霍凱莉‧霍恩巴寇(Keri C. Hornbuckle)表示，雖說多氯聯苯1979年已禁止生產，但仍存留在環境中，它被稱為永恆的化學物品，原因在分裂極為緩慢。

霍恩巴寇指出，在多氯聯苯生產高峰期興建的學校約5萬5000所，而孟山都是該化學品唯一的生產廠商；學校最令人擔心，因為多氯聯苯對兒童的傷害尤深。

霍恩巴寇指出，雖然如此，從癌症到注意力不足過動症(ADHD)等許多多氯聯苯對健康的影響，也可能是其他因素所致；學界確知，多氯聯苯可以導致一切這類病症，但傷害確實因多氯聯苯所致，必須交由陪審團來決定。