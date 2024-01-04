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被控有害健康 農化公司孟山都又挨罰8.5億

編譯潘勛／綜合報導
孟山都生產的除草劑Roundup被指致癌，面臨數千起訴訟；該公司去年11月已被判須賠償3億3200萬元給一名聲稱Roundup導致他罹患癌症的男子。(路透)
孟山都生產的除草劑Roundup被指致癌，面臨數千起訴訟；該公司去年11月已被判須賠償3億3200萬元給一名聲稱Roundup導致他罹患癌症的男子。(路透)

華盛頓州陪審團日前作出裁決，農藥及化工公司孟山都(Monsanto)生產的多氯聯苯(PCBs)產品有毒，需賠償該州一所學校的七名前學生的家長志工8億5700萬元；原告表示，因接觸到孟山都的製品而發生一堆健康問題，包括腦部受損及自動免疫系統毛病。

媒體報導，本判決時逢孟山都另外面臨數千起訴訟，指其除草劑嘉磷塞(Roundup)造成傷害；該公司去年11月才被判罰3億3200萬元，給一名聲稱嘉磷塞導致他罹患癌症的男子。

在這起最近的訴訟當中，那些前學生及家長志工表示，接觸到孟山都的多氯聯苯製品而致健康出一大堆問題；多氯聯苯因有劇毒，1979年遭禁止生產；麻州氣候及環境衛生廳表示，1950到1970年代，多氯聯苯廣獲使用於防漏堵塞、照明燈具等其他建築物件。

擔任原告專家證人、愛阿華大學(University of Iowa)環境工程學教授霍凱莉‧霍恩巴寇(Keri C. Hornbuckle)表示，雖說多氯聯苯1979年已禁止生產，但仍存留在環境中，它被稱為永恆的化學物品，原因在分裂極為緩慢。

霍恩巴寇指出，在多氯聯苯生產高峰期興建的學校約5萬5000所，而孟山都是該化學品唯一的生產廠商；學校最令人擔心，因為多氯聯苯對兒童的傷害尤深。

霍恩巴寇指出，雖然如此，從癌症到注意力不足過動症(ADHD)等許多多氯聯苯對健康的影響，也可能是其他因素所致；學界確知，多氯聯苯可以導致一切這類病症，但傷害確實因多氯聯苯所致，必須交由陪審團來決定。

但霍恩巴寇表示，賠償金額這麼大讓她嚇了一跳，認為陪審團可能要藉此而釋出重大訊息。

華盛頓州陪審團判定農藥及化工公司孟山都生產的多氯聯苯產品有毒，需賠償該州一所學校...
華盛頓州陪審團判定農藥及化工公司孟山都生產的多氯聯苯產品有毒，需賠償該州一所學校的七名前學生的家長志工8億5700萬元。(美聯社)
一名參與2019年5月全球串聯抗議孟山都和主要農業巨頭示威的女子，在地上寫出孟山...
一名參與2019年5月全球串聯抗議孟山都和主要農業巨頭示威的女子，在地上寫出孟山都的企業名。(美聯社)

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