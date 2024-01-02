我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本羽田機場撞機379人逃命 海保機5死、機長重傷

「曲線救國」躲限制令 無證客巴士改路線

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

編譯尤寶琪／即時報導
Image by Interior Lens from Pixabay
Image by Interior Lens from Pixabay

不小心把喜歡的針織衫或毛衣丟去洗，導致自己心愛的衣服變型縮水；這種情況，每個人都碰過。Ottoman Textiles布料專家芭芭拉．斯特恩(Barbara Stern)解釋，針織品容易在洗滌時縮水，是因為「毛衣通常是由羊毛或棉所製成，其織物中間有許多空隙；這些纖維中的分子在遇熱時會聚集在一起，將空隙排掉導致衣物收小。」

值得慶幸的是，縮水不等於你最愛的衣物就此毀了，因為毛衣是可以重新拉伸，只要跟隨以下4個步驟，就可以輕鬆將因洗滌烘乾而縮水的毛衣，恢復原狀。

讓縮水毛衣恢復的關鍵，是那些可以讓纖維「鬆弛」的物品。NYC House Cleaners洗衣護理專家格雷琴．博伊德(Gretchen Boyd)指出：「潤絲精、嬰兒洗髮精、硼砂（Borax）和白醋等都是能鬆弛毛衣纖維的東西，讓衣服能夠被重新拉伸回原狀。」你可能會問，如果洗衣精有效，那為何不把衣服都回洗衣機內再洗一次就好了？原因是，你會需要比普通洗衣服時，濃度還要高上許多的洗衣精，才能達到效果。

步驟1：選一種「鬆弛劑」

任選以下一種成分：潤絲精、嬰兒洗髮精、硼砂/洗衣精或白醋。

步驟2：浸泡

找個足以將毛衣全部浸泡並可再加入約一加侖水的容器，在容器中倒入溫水並加入四分之一杯「鬆弛劑」；將毛衣輕輕按入水中使其浸濕，放置浸泡約15分倒30分鐘。

步驟3：沖洗

浸泡後，將毛衣從容器中取出，然後再水龍頭下用清水沖洗。

博伊德警告：「避免扭乾毛衣，這樣會導致毛衣起皺或變型；輕輕的用按壓或擠壓的方式，直到清洗乾淨，沒有泡沫殘留。」

步驟4：用毛巾按壓

在平坦的表面上鋪條毛巾，將沖洗乾淨的毛衣放在毛巾上；用另一條毛巾去輕壓毛衣，或在毛巾上慢慢滾動毛衣，直到毛衣雖然仍是濕的，但不再滴水為止。

接下來重新拉伸復原。「只要去拉像是袖子等衣服的末端，輕輕拉動，直到毛衣逐漸恢復原狀，」博伊德說，「一個好用的小訣竅，就是找一件合身的衣服放在毛衣下方來比對，讓你知道毛衣哪裡該拉，又該拉多長。」

當你將毛衣恢復原狀後，將它平放，等到毛衣完全乾了後，就會像新的一樣了。

上一則

買菜留意 麻州超市自助結帳機遭裝盜刷器

延伸閱讀

柿子+螃蟹致腹痛 翁喝可樂2周後軟化胃石

柿子+螃蟹致腹痛 翁喝可樂2周後軟化胃石
舒緩眩暈 可按摩頭頸、手部5穴位

舒緩眩暈 可按摩頭頸、手部5穴位
【食力】預防心血管疾病 紅麴、魚油、納豆激酶任何人都適合吃嗎？

【食力】預防心血管疾病 紅麴、魚油、納豆激酶任何人都適合吃嗎？
紐約客談／石棉危害大 管理須透明

紐約客談／石棉危害大 管理須透明

熱門新聞

許多人在浴室的瓷磚上花了大筆錢，但沒多久就發現，瓷磚的清潔更是一項挑戰。(Pexels)

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

2023-12-28 10:33
好市多。美聯社

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

2023-12-29 11:45
Image by Lukas Bieri from Pixabay

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

2023-12-26 11:07
麵粉如何存放最能保鮮？(Pexels)

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

2023-12-28 09:16
Toyota Tacoma。美聯社

4萬元有找 值得期待的2024新年式中型皮卡

2023-12-27 13:02
雞胸肉。Image by Dagny Walter from Pixabay

這五道菜 美食評論員上餐館不會點

2023-12-26 10:18

超人氣

更多 >
「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊