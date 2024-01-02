毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

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不小心把喜歡的針織衫或毛衣丟去洗，導致自己心愛的衣服變型縮水；這種情況，每個人都碰過。Ottoman Textiles布料專家芭芭拉．斯特恩(Barbara Stern)解釋，針織品容易在洗滌時縮水，是因為「毛衣通常是由羊毛或棉所製成，其織物中間有許多空隙；這些纖維中的分子在遇熱時會聚集在一起，將空隙排掉導致衣物收小。」

值得慶幸的是，縮水不等於你最愛的衣物就此毀了，因為毛衣是可以重新拉伸，只要跟隨以下4個步驟，就可以輕鬆將因洗滌烘乾而縮水的毛衣，恢復原狀。

讓縮水毛衣恢復的關鍵，是那些可以讓纖維「鬆弛」的物品。NYC House Cleaners洗衣護理專家格雷琴．博伊德(Gretchen Boyd)指出：「潤絲精、嬰兒洗髮精、硼砂（Borax）和白醋等都是能鬆弛毛衣纖維的東西，讓衣服能夠被重新拉伸回原狀。」你可能會問，如果洗衣精有效，那為何不把衣服都回洗衣機內再洗一次就好了？原因是，你會需要比普通洗衣服時，濃度還要高上許多的洗衣精，才能達到效果。

步驟1：選一種「鬆弛劑」

任選以下一種成分：潤絲精、嬰兒洗髮精、硼砂/洗衣精或白醋。

步驟2：浸泡

找個足以將毛衣全部浸泡並可再加入約一加侖水的容器，在容器中倒入溫水並加入四分之一杯「鬆弛劑」；將毛衣輕輕按入水中使其浸濕，放置浸泡約15分倒30分鐘。

步驟3：沖洗

浸泡後，將毛衣從容器中取出，然後再水龍頭下用清水沖洗。

博伊德警告：「避免扭乾毛衣，這樣會導致毛衣起皺或變型；輕輕的用按壓或擠壓的方式，直到清洗乾淨，沒有泡沫殘留。」

步驟4：用毛巾按壓

在平坦的表面上鋪條毛巾，將沖洗乾淨的毛衣放在毛巾上；用另一條毛巾去輕壓毛衣，或在毛巾上慢慢滾動毛衣，直到毛衣雖然仍是濕的，但不再滴水為止。

接下來重新拉伸復原。「只要去拉像是袖子等衣服的末端，輕輕拉動，直到毛衣逐漸恢復原狀，」博伊德說，「一個好用的小訣竅，就是找一件合身的衣服放在毛衣下方來比對，讓你知道毛衣哪裡該拉，又該拉多長。」

當你將毛衣恢復原狀後，將它平放，等到毛衣完全乾了後，就會像新的一樣了。